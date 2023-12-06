В День ВСУ Нацбанк выпустил монету 10 грн с символикой Объединенных сил (фото)

В центре монеты в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал, год чеканки и герб Украины.

В Украине появилась новая монета посвященная Командованию объединенных сил ВСУ. Об этом говорится на сайте регулятора.

Нацбанк презентовал новую лимитированную версию монеты 10 грн. На ее реверсе соответствующая символика. Монета является продолжением серии "Вооруженные Силы Украины".

В центре на нем в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Масса монеты составляет 6,4 г, а диаметр — 23,5 мм. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Тираж составляет 10 миллионов единиц, а в обращение они будут вводиться постепенно.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который является командующим объединенных сил ВСУ, отметил действия Нацбанка. Он отметил, что совместные усилия позволят противодействовать врагу.

"С нами Бог, с нами воля украинского народа", — генерал-лейтенант.

Фото: НБУ

6 декабря — День ВСУ

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский поздравили бойцов ВСУ с праздником. По словам руководителя государства, украинские защитники ежедневно доказывают, что страх проиграл. Главнокомандующий ВСУ, в частности, склонил голову перед подвигом украинских военнослужащих.

Напомним, в Офисе президента назвали главную мотивацию украинцев в войне с Россией. Украинская армия подорвала репутацию войск РФ, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, и переписала военную историю. Наши бойцы доказали, что россияне только воюют огромным количеством живой силы, которой не жалко.