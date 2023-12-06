В День ВСУ Нацбанк выпустил монету 10 грн с символикой Объединенных сил (фото)

В центре монеты в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал, год чеканки и герб Украины.

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В Украине появилась новая монета посвященная Командованию объединенных сил ВСУ. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Нацбанк презентовал новую лимитированную версию монеты 10 грн. На ее реверсе соответствующая символика. Монета является продолжением серии "Вооруженные Силы Украины".

В центре на нем в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Масса монеты составляет 6,4 г, а диаметр — 23,5 мм. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Тираж составляет 10 миллионов единиц, а в обращение они будут вводиться постепенно.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который является командующим объединенных сил ВСУ, отметил действия Нацбанка. Он отметил, что совместные усилия позволят противодействовать врагу.

"С нами Бог, с нами воля украинского народа", — генерал-лейтенант.

Фото: НБУ

6 декабря — День ВСУ

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский поздравили бойцов ВСУ с праздником. По словам руководителя государства, украинские защитники ежедневно доказывают, что страх проиграл. Главнокомандующий ВСУ, в частности, склонил голову перед подвигом украинских военнослужащих.

Напомним, в Офисе президента назвали главную мотивацию украинцев в войне с Россией. Украинская армия подорвала репутацию войск РФ, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, и переписала военную историю. Наши бойцы доказали, что россияне только воюют огромным количеством живой силы, которой не жалко.