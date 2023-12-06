У День ЗСУ Нацбанк випустив монету 10 грн із символікою Об'єднаних сил (фото)

У центрі монети в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал, рік карбування та герб України.

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В Україні з'явилася нова монета, присвячена Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. Про це йдеться на сайті регулятора.

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Нацбанк презентував нову лімітовану версію монети 10 грн. На її реверсі відповідна символіка. Монета є продовженням серії "Збройні сили України".

У центрі на ньому в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Маса монети становить 6,4 г, а діаметр — 23,5 мм. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Тираж становить 10 мільйонів одиниць, а в обіг вони вводитимуться поступово.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який є командувачем об’єднаних сил ЗСУ, відзначив дії Нацбанку. Він зазначив, що спільні зусилля дозволять протидіяти ворогу.

"Із нами Бог, із нами воля українського народу", — генерал-лейтенант.

Фото: НБУ

6 грудня — День ЗСУ

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент України Володимир Зеленський привітали бійців ЗСУ зі святом. За словами керівника держави, українські захисники щодня доводять, що страх програв. Головнокомандувач ЗСУ, зокрема, схилив голову перед подвигом українських військовослужбовців.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали головну мотивацію українців у війні з Росією. Українська армія підірвала репутацію військ РФ, як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, і переписала воєнну історію. Наші бійці довели, що росіяни лише воюють величезною кількістю живої сили, якої не шкода.