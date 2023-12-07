Бегал обнаженный: в Киево-Печерской лавре произошел инцидент с монахом УПЦ МП, — журналистка (фото)

Следователи подозревают, что монах УПЦ МП имел измененное состояние психики, находясь под воздействием алкоголя. От прыжка он получил травмы и сейчас находится в больнице.

В Киево-Печерской лавре монах в обнаженном виде выпрыгнул из окна второго этажа на снег. Мужчина регулярно употреблял спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, мог страдать от психических расстройств. О деталях инцидента в лавре рассказала журналистка Ирина Федорив на странице Facebook.

По словам Федорив, событие произошло 6 декабря. Как сообщили источники в правоохранительных органах, под утро из окна второго этажа корпуса №99 Киево-Печерской лавры выпрыгнул пьяный и обнаженный монах, по имени Владимир. Оказавшись на снегу, начал биться в двери других корпусов, чтобы добраться до жителей.

К мужчине вызвали правоохранителей и медиков. Затем доставили в больницу и оказали помощь в связи с полученными травмами, пояснила журналистка.

Другой источник, из следственно-оперативной группы, добавил некоторые детали. В частности, монах, выпив лишнего, страдал "периодическими нервно-психическими расстройствами". Расстройство могло стать причиной того, что монах выпрыгнул из окна. Одна из версий — он мог пытаться совершить суицид, предположили собеседники Федорив.

На странице медийщицы не описывается, насколько буквально нужно понимать, что монах был "голый".

Сообщение Федоров о событиях в Киево-Печерской лавре Фото: Скриншот

Также она опубликовала фотографию мужчины, который может быть фигурантом событий в лавре, и указала имя — "Рыбаков Р.В."

Священник, возможный фигурант инцидента в Киево-Печерской лавре Фото: Facebook

Официального подтверждения инцидента с монахом пока нет. В частности, об этом не пишут на сайте и на странице Facebook Киево-Печерской лавры. Также об этом не пишет ГУ Нацполиции в городе Киев.

УПЦ МП — детали работы в Украине

Отметим, после российского вторжения в 2022 году ряд священников УПЦ МП оказались под подозрением СБУ: по словам главы службы Василия Малюка, проводится следствие относительно возможной госизмены или поддержки страны-агрессора.

Тем временем под домашним арестом находится настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь. Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений против Украины: его дело уже рассматривается в суде.

Между тем нардепы начали процесс запрета УПЦ МП. Для в первом чтении приняли законопроект, в котором расписали юридическую процедуру закрытия епархий московской церкви.

Напоминаем, в ООН выразили обеспокоенность относительно действий украинской власти, направленных на УПЦ МП. Также СМИ сообщили, что в Украине создали реестр священников, связанных с деятельностью этой религиозной организации.