Служебная халатность и реакция МВД: как власти намерены решить проблему с киевским метро (фото)

Министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал комплекс мер, направленных на решение проблем с организацией движения в Киеве из-за закрытия шести станция метро. В частности, власти намерены увеличить пропускную способность наземного общественного транспорта.

В Киеве 8 декабря было остановлено движение поездов "синей" ветки метрополитена на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Из-за подтопления туннелей по соображениям безопасности аварийный участок был перекрыт в результате чего шесть станций метро стали недоступны пассажирам. Фокус собрал информацию о том, что известно о ситуации в столичном метрополитене и как власти решают данную проблему.

Причина затопления

По информации общественной инициативы "Пассажиры Киева", на отрезке туннеля между вышеуказанными станциями произошла разгерметизация тоннеля из-за чего вода хлынула на пути. При этом в сети появилось видео депутата Киевсовета Ксении Семеновой, на котором можно заметить, что уровень воды поднялся выше подошвы рельсов.

По словам Семеновой, данная проблема длиться уже около недели и ситуация все время ухудшается.

Тоннель одной из станций "синей ветки"

Что говорят специалисты

Руководитель метрополитена Виктор Брагинский пояснил, что ситуация с подтоплением тоннелей связана со следующими факторами. Прежде всего трещины могли появиться в результате некачественно выполненных строительных работ. Также проектировщики могли просчитаться с гидроизоляцией тоннелей.

Еще один немаловажный момент, отмечает Брагинский, заключается в том, что ветка проложена в пойме реки Лыбидь, поэтому разгерметизация могла произойти из-за притока воды в реке. Кроме того, проблемный участок проходит через плавуны, а насыщенные водой породы могут проседать и перемещаться, что также могло повлиять на подтопление.

Уровень воды в подземке метро

Трещины в конструкции тоннеля

Что предприняли власти

В этот же день пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила, что движение между станциями "Демеевская" и "Теремки" будет остановлено, а поезда будут курсировать от "Героев Днепра" только до станции "Лыбедская". Чтобы разгрузить пассажиропоток, столичные власти пообещали продублировать маршрут закрытых станций наземным транспортом.

В связи с этим правоохранительные органы начали расследования. В частности Киевская городская прокуратура сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В документе сказано, что по предварительным данным подтопление станций произошло в результате появления трещин в стенах тоннеля метрополитена.

Что намерены предпринять власти

9 октября министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве из-за закрытия на полгода участка синей ветки метрополитена изменят организацию дорожного движения. Решение было принято по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором обсуждалась ситуация с подтоплением станций метро в украинской столице.

"В связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, поэтому дорожное движение может значительно усложниться", — написал чиновник в своем Telegram.

По его словам, Комиссия поддержала инициативу по изменению в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы. В частности, власти намерены:

увеличить пропускную способность общественного транспорта;

отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора;

перенести для удобства остановки общественного транспорта;

изменить некоторые дорожные знаки;

усилить работу патрульной службы.

Напомним, 8 декабря советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец нашел виноватых в ситуации с киевским метро. По его словам, затопление столичного метрополитена произошло из-за действий бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова.