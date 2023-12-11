Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19, — главный санврач Кузин

Коронавирусная инфекция до сих пор циркулирует, однако после вспышки заболеваемости уже с нового года будет спад COVID-19, рассказал медик.

Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19. Наибольшее количество случаев должно прийтись на середину декабря 2023 года. 4 тысячи больных коронавирусом еженедельно оказываются в больнице. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Центр общественного здоровья.

По словам врача, пик заболеваемости коронавирусом продлится до января 2024 года, а затем постепенно будет затухать.

С начала января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока что по состоянию на сегодня мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше", — добавил Кузин.

По словам главного санврача, с начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболело уже 1,3 миллиона украинцев.

Текущая статистика по коронавирусу на 11 декабря в Украине

По данным сайта "Минфин", с начала пандемии COVID-19 и до 11 декабря 2023-го в Украине насчитывалось 5 557 995 инфицированных, из них умерли 112 418 человек.

Коронавирус в Украине с 2020 года Фото: Мінфін

Коронавирусная инфекция впервые в Украине была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. А 13 марта был зафиксирован первый летальный случай в результате коронавирусной инфекции.

Напомним, симптомы COVID-19, такие, как кашель и потеря вкуса, всем известны. Однако, как рассказали ученые, кишечник часто упускается из виду. Однако коронавирус не просто вызывает временные проблемы с желудком, такие как рвота или диарея; он фактически меняет состав микробиома нашего кишечника.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как недавно сообщал Фокус, обновила статус штамма коронавируса BA.2.86 и его производных, признав их "вариантом, представляющим интерес".