Скрывается от досудебного расследования: в Украине объявили в розыск патриарха РПЦ (скриншот)
Патриарха, в случае его появления на территории Украины, сотрудники правоохранительных структур возьмут под стражу.
Настоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла объявили в розыск. Об этом указано в информационной карточке, которую опубликовали на сайте реестра МВД Украины.
Российского священнослужителя служителя обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в ведении агрессивных военных действий или агрессивной войны. (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2).
В соответствующей информации говорится о том, что главе РПЦ уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Дата исчезновения указана — 11 ноября 2023 года.
Он, как указано, "скрывается от досудебного расследования", находится в розыске. Такой вывод можно сделать из материалов базы данных ведомства.
Подозрение патриарху Кириллу
СБУ в ноябре сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу, который благословил российских захватчиков на убийства украинцев. Он публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины и является представителем ближайшего окружения высшего руководства России.
Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ. Привлечены, как говорится в заявлении и представители УПЦ (МП) в Украине.
Российский патриарх регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. Патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов РФ. В сообщениях он поддержал агрессивную политику кремля и призвал верующих объединиться в войне.
Напомним, в апреле патриарх Кирилл предложил состоятельным россиянам отдать свои деньги "на благо РФ". Он уверен, что за последний год Россия стала сильнее, но ей надо немного помочь.