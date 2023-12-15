Дело не в премиях: СМИ назвали причину подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье

По данным журналиста Виталия Глаголы, в день теракта Сергей Батрин хотел стать секретарем общины, однако остальные депутаты его не поддержали.

Депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области от "Слуги народа" Сергей Батрин, который подорвал гранаты во время заседания сессии, хотел занять должность секретаря сельсовета, однако коллеги за него не проголосовали. Об этом пишет журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники.

"Все, кто не поддерживал его мнение автоматически становились плохими", — сообщил информатор Глаголы.

По информации журналистов, против кандидатуры Батрина выступали даже члены его фракции. Кроме того, вопрос его назначения даже не выносили на сессию, та как его поддерживали всего несколько депутатов. По итогу секретарем сельсовета избрали другого депутата от "Слуги народа".

"Именно это стало детонатором, а не премии. После всего этого он попросил выйти тех, кто его поддерживал на улицу. Они вышли. Он им сказал идти оттуда, а сам вернулся и бросил гранаты", — рассказал журналисту коллега Батрина.

Взрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: что известно

Напомним, 15 декабря в Керецкивской общине Закарпатской области депутат взорвал гранаты, в результате чего пострадали 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. В полиции сообщили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.

Нацполиция квалифицировала инцидент по 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Также сообщалось, что СБУ будет расследовать происшествие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что депутат заранее готовился к подрыву гранат в сельсовете. По словам главы МВД, в его доме была найдена записка, однако ее содержимое пока не раскрывается.