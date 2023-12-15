Гранаты в сельсоветах покажутся цветочками: как военные будут реагировать на несправедливость властей

Произошедшее в сельсовете на Закарпатье — это результат массы общественных проблем в Украине. Начинается все с бесконтрольного обращения взрывчатки и заканчивается неработающими программами по работе с ветеранами войны, а также коррупцией властей. Фокус разбирался, как предотвратить такие события в будущем.

Related video

Депутат Керецковского сельсовета Мукачевского района Закарпатской области во время заседания кинул три гранаты в тесной комнате, где собрались его коллеги. Судя по видео в соцсетях с места происшествия, присутствующие в комнате вообще не придали значения тому, что мужчина раскидывал боеприпасы один за одним.

Украинский журналист Виталий Глагола уточнил, что взрывы устроил Сергей Батрин, депутат от партии "Слуга народа". В результате ранения получили 26 человек, из них 6 — в тяжелом состоянии. Батрин отделался несмертельным ранением в живот, другой депутат — в очень тяжелом состоянии из-за попадания осколка в голову.

Перед взрывом Сергей Батрин требовал от депутатов отчета за бюджет 2023 года, а за несколько минут до взрывов он доказывал недопустимость выделения сельскому голове Михаилу Мушки ежемесячных надбавок и премий в размере 100% от зарплаты.

Известно, что за несколько дней до инцидента Батрин критиковал решение заложить в бюджет 100 тысяч гривен для директора местного коммунального предприятия. По его словам, данные траты абсолютно необоснованны — в одном из сел общины несколько лет не решается проблема с водой, а директора лишь выписывают себе деньги.

"Написали, что в селе Кушница снова нет воды шестой день. Я говорю — обращайтесь к старосте. Люди отвечают: к кому обращаться, если он за три года ничего не сделал… Люди просто делают все своими силами. Не понимаю, если вас это устраивает, ради Бога, но воды у вас нет. Должны быть какие-то объяснения, нельзя просто так это отпускать. Нужно за себя бороться, интересоваться и тогда все будет хорошо", — говорил депутат.

Дешевые гранаты: сколько взрывчатки в свободном обращении?

Гранат и других взрывчаток на украинском черном рынке с 2014 года появилось довольно много. Опрошенные Фокусом эксперты говорили, что реальные объемы просто невозможно посчитать и речь идет минимум о шестизначных цифрах.

"Взрывчатые вещества нигде не "светятся", их цена — от 400 до 500 гривен. На фронте их меняют даже на сигареты", — отмечал глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Специалист предупреждал, что связанные с такой доступностью взрывчаток проблемы обострятся и уже сейчас надо готовиться к наплыву нелегальных взрывчатых веществ из зон боевых действий.

"Трофеят гранатометы, пулеметы, танки, а вы говорите о гранатах… Такова реальность войны", — замечал Учайкин.

Многие научились стрелять: какие выводы лучше сделать из трагедии?

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обращает внимание, что Батрин мог служить в 128-й отдельной механизированной бригаде. Он получил инвалидность и пытался получить социальную помощь.

"Его не захотели слушать, он нашел способ привлечь к себе внимание. В конце войны вернутся тысячи размотанных морально операторов дронов. А от FPV и на машине уже не убежишь. Это — цена за утерю смысла и достоинства", — отметил он.

Эксперт Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко в беседе с Фокусом называет событие на Закарпатье знаковым для всей страны и точно не последним.

"Мужчина зашел в помещение, где сидят депутаты сельсовета и не обращают на него внимания ни когда он просит слова, ни когда он кидает гранаты. Все продолжают спокойно заниматься своими делами. Это квинтэссенция ситуации, в которой пребывает Украина, игнорируя грозные знаки и факторы до 2014 года и после", — рассуждает эксперт.

Вернувшиеся с фронта и доведенные до крайности военные с посттравматическим синдромом в случае постоянной социальной несправедливости будут решать проблемы понятным им способом, добавляет он.

"Много украинцев имеют навыки снайперской стрельбы, запуска дронов и так далее. Реакция на несправедливость властей может быть очень жесткой. Но эти подходы перекинутся и на бытовые вопросы: не понравился сосед, который сидел в тылу и держал бизнес — кинул ему гранату и все", — подчеркивает Романенко.

Эксперт убежден, что действующим властям надо как можно скорее вырабатывать правильную политику по работе с ветеранами российско-украинской войны.

Напомним, в Кременчуге мужчина взял гранату и зашел с ней в местный военкомат. Он угрожал взорвать боеприпас и выдернул из него чеку, но его удалось вывести на улицу.

В Святошинском районе Киева в начале декабря мужчина угрожал соседу гранатой. Полицейские изъяли у него гранату Ф-1 с запалом, а в квартиры нашли более 100 патронов различного калибра.