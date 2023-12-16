Депутат, который взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье, пришел в себя: его допрашивает полиция

Сергей Батрин с многочисленными ранениями находится в Свалявской больнице. Его палату охраняют правоохранители.

Депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Сергей Батрин, который во время сессии взорвал три гранаты, пришел в себя в больнице. Сейчас его допрашивают правоохранители. Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист Виталий Глагола.

"Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние уже пришел в сознание в Свалявской больнице", — проинформировал журналист.

Он отметил, что депутат-подрывник находится в медучреждении. Его палату охраняют полицейские от родственников раненых, чтобы те не устроили самосуд.

"Сейчас с ним проводят следственные действия правоохранители", — написал Глагола.

Взрыв в сельсовете на Закарпатье: что известно

15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района Закарпатской области один из местных депутатов взорвал гранаты во время заседания сессии. По данным полиции, в результате взрыва пострадали 26 человек.

Полиция квалифицировала этот факт как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (1 ст. 263 УКУ).

Из-за чрезвычайного происшествия на Закарпатье созвали срочное заседание Совета обороны области.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что депутат заранее готовился к подрыву гранат в сельсовете. По словам главы ведомства, в его доме была найдена записка, однако ее содержимое пока не раскрывается.