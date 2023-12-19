"Должны бороться": Зеленский рассказал, верит ли в помощь Запада для Украины "до конца"

По словам главы государства, необходимо судить людей исключительно по сделанным шагам, а не по словам. Также президент скептически относится к нарративам о том, что можно закончить войну уже сейчас.

Одни говорят, что победой в войне можно считать лишь выход на границы 1991 года, а другие призывают Киев остановиться уже сейчас, ведь Россия не перестанет существовать. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря ответил, что он лично вкладывает в понятие "победы".

По его словам, на должности главы государства перед ним стоит задача защищать территорию всей страны, а согласно Конституции, туда входят также оккупированный Донбасс и Крымский полуостров.

"Я сказал бы так, люди поделились. Кто-то начал говорить: "Та давай здесь уже, там где мы находимся. Это уже победа, нас не оккупировали". Когда приезжаешь в США или страны ЕС: "То, что Россия не смогла вас уничтожить — это уже победа. У вас осталось государство, идентичность, вы все вернете потом". Я со скепсисом к этому отношусь. Я считаю, что мы должны бороться", — говорит Зеленский.

Глава государства также отметил, что если завтра дойти до линии, где и началось вторжение, то никто не знает, что будет дальше. Какие гарантии безопасности получит Киев, как будут развиваться дальнейшие события и как будет вести себя Россия.

Чем дальше Кремль отступит от украинских территорий, продолжает президент, тем он будет слабее. Тогда россияне будут считать это проявлением слабости Владимира Путина, а на международной арене Россию окончательно перестанут воспринимать и это крайне важно.

Отдельно журналист задал президенту вопрос о том, верит ли он в слова мировых лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, что Запад будет поддерживать Украину "до конца".

По состоянию на сегодняшний день Берлин второй по объему поддержки Киева в мире. Сюда включена как финансовая помощь, так и военная.

"Я хочу поблагодарить его (Олафа Шольца, — ред.) и общество за то, что было сделано. Что такое до конца просто? Посмотрим. Будем все же судить по шагам людей, а не только по словам", — подытожил Зеленский.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что экс-чиновник США предлагает Украине объявить перемирие с РФ, назвав это "победой". По данным СМИ, часть "самых ярых сторонников" Киева уже поддерживает заморозку войны. Бывший американский чиновник считает, что перемирие можно подать как поражение Путина.