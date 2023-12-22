Проплыл на доске 100 км: стала известна судьба пса, который выжил после подрыва Каховской ГЭС

В новый дом Боня ехал в отдельном купе. Сейчас он спит на мягком одеяле, счастливый, расслабленный и любимый.

Пес Боня, который после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на доске проплыл из Херсонской области в Одесскую, теперь живет за границей. Его "усыновила" семья из Польши. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Так, 9 июня жители поселка Григорьевка в Одесской области спаслисобаку, которую на доске вынесло из Херсонской области к побережью Одесской области. После спасения после большой воды Боня находился в депрессивном состоянии. Он прошел долгий путь в клиниках, обследования, лечение, реабилитацию. Несколько месяцев Бонифаций провел в Центре адопции, после чего, благодаря помощи неравнодушных, ему нашли новый дом.

Семья из Польши, узнав историю собаки, решила забрать ее к себе. Польские "усыновители" Бонифация оформили все необходимые документы и купили билет на поезд. В новый дом Боня ехал в отдельном купе.

"Мы очень переживали как Боня перенесет дорогу, как примет свою новую семью. Сейчас все хлопоты и волнения позади, Бонифаций в Польше, уже гуляет в парке со своими хозяевами, спит на мягком одеяле, счастливый, расслабленный и любимый", — прокомментировали волонтеры Animal SOS Odessa, которые занимались Боней.

Напомним, что 7 июня в Херсоне, на одной из затопленных улиц произошло трогательное спасение котенка. Мужчина обнаружил маленького котенка, который из последних сил цеплялся лапами за стенку, чтобы не упасть в воду.

6 июня сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке из-за затопления погибли все животные зоопарка "Сказочная дубрава" — спастись могли только лебеди и утки.