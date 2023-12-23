Украинские беженцы в Дании должны вернуться домой после завершения войны, — министр

Министр иммиграции Дании Коре Дюбвад отметил, что власти страны рассматривают пребывание украинских беженцев на датской территории как временное, вне зависимости от того, откуда они приехали.

Министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад считает, что украинские беженцы, которые на данный момент проживают на датской территории, должны будут вернуться на родину после того, как в Украине наступит мир. Об этом 22 декабря сообщила "Европейская правда" со ссылкой на датские СМИ.

По словам министра, власти дании рассматривают пребывание украинских беженцев в стране как временное, при этом не имеет значения откуда и с каких регионов они приехали. Между тем Дюбвад добавил, что украинцы "культурно ближе" к датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока.

Чиновник также отметил, что украинские власти неоднократно озвучивали желание вернуть домой тех граждан, которые покинули Украину из-за полномасштабного вторжения РФ.

"И мы должны это уважать", – подчеркнул Дюбвад.

Украинцы в Дании

Отметим, что по информации Копенгагенского университета, на которую ссылается датский телеканал DR K, почти 50% всех украинских беженцев, проживающих в Дании, не желают возвращаться домой, даже если война в Украине закончится. При этом обозреватели "Европейской правды" сообщают, что на сегодняшний день в Дании зарегистрированы чуть более 30 тысяч украинцев, которые выехали после февраля прошлого года.

Датские журналисты напомнили, что 17 марта 2025 года закончится срок действия специального закона для украинцев, поэтому никакого особого режима для них больше не будет.

"Таким образом, они должны вернуться в свою страну, если только они не подадут заявление о предоставлении убежища или вида на жительство, например, по одной из наших бизнес-схем, и им это разрешение не будет предоставлено", — подытожили в DR K.

Напомним, немецкие издания процитировали слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который в ходе интервью говорил о мобилизации украинских мужчин призывного возраста, проживающих на территории Германии.

После того как 21 декабря интервью было опубликовано изданием Bild, начальник управления прессы и информации украинского министерства Илларион Павлюк заявил, что немецкие журналисты сместили акцент и ни каких механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа на повестке дня нет.