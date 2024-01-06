В Киевской области в доме нашли мертвой семью (фото)

Погибли, по информации полиции, 64-летняя женщина и 69-летний мужчина, а также их 44-летняя дочь.

Тела трех человек обнаружили на территории дома в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

Правоохранители получили сообщение сегодня, 6 января, в 08:30 соответствующую информацию. Сосед семьи, которая проживала в доме, рассказал, что в помещении без сознания находятся три человека.

Правоохранители установили, что по соответствующему адресу проживала семья. Предварительно, погибли 64-летняя женщина и 69-летний мужчина. Также было обнаружено тело их 44-летней дочери.

дом в броварах Фото: Нацполиция

Семья могла умереть от отравления угарным газом. Окончательная причина смерти лиц будет известна после проведения соответствующей экспертизы.

Отравление угарным газом в Украине

В селе Бобрица Киевской области супруги использовали генератор для освещения. Впоследствии мужчина погиб, а жену успели госпитализировать.

Еще один трагический инцидент зафиксировали на территории Гостомеля. Там из-за угарного газа сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем ее 4-летней внучке. Отравились также ее 12-летняя сестра и 48-летний отец.

В Одесской области погибли трое детей, их отец и бабушка. В дачном доме нашли тела пяти человек — трех малолетних детей и двух взрослых.

Предварительная причина смерти — удушение угарным газом от топливного электробензогенератора. Его выключили в ночь первого января, когда в доме не стало электричества. Затем семья пошла спать.

Напомним, в ГСЧС разработали инструкцию, как пользоваться генератором без риска для здоровья. Из-за частых случаев отравлений угарным газом спасатели решили рассказать украинцам, как правильно пользоваться генератором, чтобы не оказаться в больнице.