В Одесской области из-за сложных погодных условий упал ветрогенератор (видео)

По информации Минэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях остаются обесточенными населенные пункты.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области порывистый ветер в понедельник, 8 января, свалил ветрогенератор. Об этом сообщает Министерство энергетики в собственном телеграм-канале.

"Последствия непогоды попали на видео. На записи можно услышать, что ветер не утихает", — говорится в сообщении.

Непогода в Одесской области

В Одесской области во вторник, 9 января, по данным Укргидрометцентра, ожидаются дождь со снегом, ветер восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем -8°С. Влажность воздуха 89%.

В понедельник, 8 января, в результате непогоды и порывистого ветра некоторые населенные пункты области частично или полностью остались без света. По состоянию на 21:30 8 января известно, что без электроэнергии частично или полностью находятся 247 населенных пунктов. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики выполняют ремонт 63 воздушных линий, питающих 1015 трансформаторных подстанций. Для этого компания задействовала всех необходимых специалистов. Работы по восстановлению света будут продолжаться и ночью.

Также спасатели ГСЧС оказывают помощь водителям, чьи транспортные средства не смогли преодолеть сложные участки дорог. Правоохранители призывают не выезжать без крайней необходимости. Если отложить поездку невозможно, водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, тормозить заранее, воздерживаться от одновременного торможения и резкого вращения руля, резких движений педалями, быстрых торможений или ускорений.

Известно, что из-за ухудшения погодных условий (снижение температуры, гололедица, усиление ветра, налипание мокрого снега) 9 и 10 января учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. В детских садах будут работать дежурные группы.

Ситуация в энергетической системе Украины

Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Температура по стране колеблется от -5 до -20°C. На юге немного теплее, от +4 до -1°C.

В течение суток, по данным Минэнерго, 8 января обесточенными из-за непогоды оказалось 157 тысяч потребителей в Киевской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Запорожской областях.

По состоянию на 16:00 в понедельник энергетики вернули свет для почти 9 тысяч абонентов Киевской области. Также со светом абоненты в Черкасской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Запорожской области вернули свет для почти 7 тысяч жителей 31 населенного пункта. Однако в регионе из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными еще 48 населенных пунктов.

К вечеру 8 января непогода не утихала. Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдалось значительное обледенение сетей. Остаются без напряжения 250 населенных пунктов в Днепропетровской области, в Николаевской — отключено 237 населенных пунктов, на Кировоградщине — без электроснабжения 164 населенных пункта.

Напомним, 6 января энергетики сообщали об усиленном режиме работы в Одесской и Киевской областях в течение 7-9 января. Осложнения в работе энергетических предприятий могут возникнуть из-за ухудшения погодных условий.

Также украинцев предупреждали, что из-за непогоды на 8 основных дорогах могут ограничивать движение, чтобы очищать дороги от снега. Водителям не советуют без критической необходимости выезжать на собственном транспорте.