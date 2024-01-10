Масштабное ДТП во Львовской области: автобус столкнулся с тремя автомобилями (фото)

По данным полиции, в результате аварии на автодороге "Киев-Чоп" медицинская помощь понадобилась шестерым людям. Среди пострадавших есть дети.

В среду, 10 января, во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало шестеро человек. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.

Сообщается, что авария произошла примерно в 11.30 на автодороге "Киев-Чоп" в районе села Чишки. По данным правоохранителей произошло столкновение автобуса VAN HOOL, который осуществлял перевозки по маршруту "Киев-Хуст", с трема автомобилями: Dacia Lodgy, Mini Cooper и Skoda Octavia.

Фото: Национальная полиция

В ведомстве отметили, что все транспортные средства ехали в одном направлении. За рулем автобуса был 39-летний житель Херсона, за рулем Dacia Lodgy — 44-летняя жительница Ровно, за рулем Mini Cooper – 38-летний житель Мукачево, а автомобилем Skoda Octavia управлял 36-летний житель Шепетовки.

Авария произошла Фото: Национальная полиция

По информации полиции, в результате ДТП пострадали шестеро человек. За медицинской помощью обратились водитель и двое пассажиров "Dacia Lodgy", а также трое пассажиров "Skoda Octavia". Среди них трое детей.

Фото: Национальная полиция

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 31 декабря в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. 40-летний водитель автомобиля Audi a6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем Audi a4, ехавшим со встречного направления.

Ранее, 17 декабря, в Словакии, рядом с населенным пунктом Даргов, перевернулся автобус с 53 пассажирами, которые направлялись в Украину, и двумя водителями. Пострадали девятеро людей, в том числе дети.