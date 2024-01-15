"Чрезвычайно болезненный процесс": в Украине сократят количество ВУЗов, – Минобразования

По словам замминистра образования Михаила Винницкого, за последние 15 лет количество выпускников школ в Украине сократилось с 640 до 360 тысяч.

В Украине разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования, который в частности предусматривает уменьшение количества университетов и улучшения качества ВУЗов. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью изданию "The Ukrainians".

Винницкий отметил, что в 2023 году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, а 15 лет назад это число достигало 640 тысяч. Согласно его прогнозу, к 2033 году в стране будет около 300 тысяч выпускников при условии освобождения оккупированных территорий.

Замминистра также указал на то, что в 2008 году в Украине было примерно 350 высших учебных заведений, в которых в среднем училось по 6700 студентов. К 2021 году количество ВУЗов уменьшилось до 300, однако на каждый их них приходилось уже по 3400 студентов.

"Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение учреждений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс. Убедить людей, работающих всю жизнь в одном заведении, что завтра они должны объединиться с другим, в том числе с конкурентом, довольно проблематично", — сказал Винницкий.

По словам чиновника, в Минобразования стараются сделать эти изменения плавными. Так, с каждым годом финансирование учреждений, не дотягивающих до определенных критериев, будет уменьшаться. При этом финансирование тех ВУЗов, которые выполняют критерии, будет расти.

Как отмечает Винницкий, на сегодняшний день в Украине действует примерно 170 государственных университетов, не считая филиалов. В результате реформы должно остаться примерно 100 ВУЗов.

Напомним, 5 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году Кабмин планирует запустить масштабную реформу высшего образования, которая предусматривает новый подход финансирования обучения.

Ранее, 14 декабря, Михаил Винницкий отметил, что Минобразования намерено ввести систему грантов для студентов. В частности, помощь от государства на получение высшего образования могут получить абитуриенты уже с сентября 2024 года.