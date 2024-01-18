В Киеве появилась улица в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Монастырского

Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании улицы Сурикова на территории Соломенского района, а накануне за соответствующую норму проголосовали и жители украинской столицы.

Сегодня, в годовщину трагедии в Броварах, поддержали решение назвать улицу в честь погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского. В Telegram МВД сообщили подробности.

Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании улицы Сурикова на территории Соломенского района. Перед этим за соответствующую норму проголосовали и жители украинской столицы.

Народный депутат Галина Янченко в Facebook сообщила, что год назад она внесла в Киевсовет соответствующее предложение. Тогда было собрано 150 подписей народных депутатов, а затем подано обращение в городской совет Киева.

В заметке она поблагодарила мэра, депутатов Киевсовета, и КГГА за это решение. По ее словам, это вклад в увековечение памяти человека и всей команды МВД, которые своими жизнями пожертвовали ради защиты страны.

"Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы сохранить память о Денисе", — пояснила она.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах 18 января 2023 года упал вертолет, в котором находились руководители МВД Украины. В результате трагедии погибли 16 человек. Среди погибших были министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра МВД Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В Офисе президента заявили, Монастырский направлялся в одну из горячих точек. Руководитель ведомства, как утверждают в Офисе президента, со своими подчиненными летел в регион, где продолжались активные боевые действия против российских захватчиков. Чиновники призвали свидетелей падения вертолета немедленно обратиться в полицию для дачи показаний.

Фокус 18 января 2023 года сообщал, сколько покушений пережили топ-чиновники Украины после начала войны России против Украины.