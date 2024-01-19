До -15 градусов днем: синоптики рассказали о резком похолодании на выходных (карта)

С 24 января ожидается потепление, однако уже с 28 января в Украину придет еще одно похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Украине ожидается резкое похолодание на выходных. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Прогноз погоды 20 января

"В ближайшие дни в Украине похолодает. В ночь на эту субботу температура воздуха составит -2-8 градусов, на крайнем севере местами до -10 градусов. На юге и юго-востоке 0+4 градуса", — сказала Наталья Диденко.

Она отметила, что в субботу в большинстве областей ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, тепло будет на юго-востоке, Запорожье, Донецкой и Луганской областях — от +2 до +4 градусов. Также синоптик прогнозирует мокрый снег, местами с дождем в центральных областях, на юге и юго-востоке. На севере и западе Украины будет без существенных осадков, а в западных областях вероятны солнечные прояснения.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в субботу будет облачно с прояснениями. В частности, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами возможны налипание мокрого снега и гололед.

Температура воздуха ночью и днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в Крыму от 2 до 7 градусов тепла. На остальной территории ночью будет умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, в Карпатах от 10 до 15, а днем от 0 до 5 градусов мороза. Ожидается северо-западный и западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды 20 января

Прогноз погоды в Киеве и области 20 января

Наталка Диденко 20 января в Киеве прогнозирует отсутствие осадков, ожидается похолодание — ночью от -4 до -6 градусов, днем от -1 до -3 градусов. На дорогах будет гололедица.

Прогноз погоды 21 января

В воскресенье будет преобладать холодная погода, серьезных осадков не ожидается, рассказывает синоптик Наталья Диденко. Однако возможен небольшой снег в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и в Кропивницком с районами.

Когда в Украине потеплеет

Также Наталка Диденко отметила, что с 24 января в Украине ожидается повышение температуры воздуха. Тогда как следующее похолодание придет с 28 января.

Ранее Фокус писал, что примерзшая земля способствует лучшим маневрам механизированного компонента на фронте. Кроме этого, при плохих погодных условиях, российская пехота снижает интенсивность атак.