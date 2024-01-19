"Опасный прецедент": Иван Мазепа рассказал, намерен ли вносить залог в 349 млн (видео)

Прокуроры довольны решением суда об аресте и размере залога. В то же время адвокаты бизнесмена планируют подавать апелляцию.

Владелец компании Concorde Capital Иван Мазепа, 19 января арестованный в зале суда, предостерег прокуратуру и суд, которые приняли соответствующее решение. В свою очередь прокуроры также отреагировали на события в суде. Видео с комментариями, которые прозвучали после судебного заседания, опубликовали в Telegram-канале "Радио Свобода".

Журналисты обратились к Мазепе относительно его оценки ситуации. Перед тем, как прозвучал ответ, была слышна реакция одного из присутствующих на заседании суда: на нее также обратил внимание предприниматель и учел в своем ответе.

Неизвестный гражданин громко выражал недовольство — об этом свидетельствует нецензурная лексика. Также он уверял, что "Зеленский узнает" и "Вы тупые быки". К кому именно было обращение, не понятно. После этого Мазепа отметил, что "это один из вариантов реакции на такое судебное решение".

Предприниматель обратился к прокурорам и представителям ГБР, причастных к делу о его задержании. Считает, что они действуют "опасно", нападая на "честного бизнесмена".

"И прокуратура, и ГБР сделали первый шаг на пути к очень опасному прецеденту, когда честного бизнесмена, который не боится и не прячется, можно привлечь к ответственности за предпринимательскую работу и инициативы, которые он делает каждый день".

Мазепа отметил, что в коллективе Concorde Capital работают "лучшие люди", которых следователи и прокуроры считают "преступниками". По его мнению, сотрудники — специалисты своего дела, в то время как правоохранители их действия оценивают как нарушение закона. Это опасно для внутренних инвесторов, подчеркнул предприниматель.

"Следователи и прокуроры сказали, что они [работники компании — ред.] просто преступники — за то, что они делают конкурентную в мировых масштабах работу. И это очень сильно подрывает доверие внутренних инвесторов. А когда нет доверия у внутренних предпринимателей, которые видят, что происходит в стране, то мы никогда не сможем построить свободную и процветающую страну".

В завершение Мазепа не уточнил, планирует ли он вносить залог, чтобы выйти из СИЗО.

"Отношусь нейтрально. Утро мудрее. Времени есть до понедельника, будем с адвокатами решать".

Свою реакцию на решение суда об аресте Ивана Мазепы также высказали и юристы. Прокуроры заявили, что решение "полностью адекватное". Тогда как адвокат предпринимателя подтвердил, что будут подавать апелляцию.

Задержание Ивана Мазепы — детали

Отметим, вечером 18 января в СМИ сообщили, что Ивана Мазепу задержали на КПП "Шегини" — информацию подтвердили три анонимных источника. Также стало известно, что в офисе его инвестиционной компании следователи ГБР проводят обыск.

Позже следователи объяснили детали дела, которое открыли против Мазепы. В частности, согласно данным расследования, подозревают причастность к незаконному выделению земли в районе Киевского водохранилища. Указывается, что там планировали возвести элитный коттеджный городок на средства частных инвесторов. Между тем предприниматель предположил, что на самом деле может идти речь о реакции на его заявления о "давлении на бизнес".

Утром 19 января журналисты установили, что одного фигуранта дела уже арестовали: предполагали, что речь идет о чиновнике из Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Под вечер суд определился с судьбой Мазепы: его арестовали с правом выхода под залог более 300 млн грн.