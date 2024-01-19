Одного из подозреваемых по делу Мазепы уже поместили под арест, – СМИ

По данным журналистов, сотрудник Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра находится под стражей с декабря 2023 года.

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Один из фигурантов дела о махинациях с земельными участками вдоль Киевской дамбы, организатором которого, по данным Государственного бюро расследований, является бизнесмен Игорь Мазепа, уже находится под арестом. Об этом пишет "РБК Украина" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что речь идет о сотруднике Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. По информации СМИ, он пребывает в следственном изоляторе еще с декабря прошлого года.

Как отмечают журналисты, в ГБР упоминали о том, что к делу Игоря Мазепы имеют отношения чиновники Госгеокадастра.

Дело Мазепы: что известно

В среду, 18 января, в 15:00 на КПП "Медика–Шегини" правоохранители задержали владельца компании Concorde Capital Игоря Мазепу при попытке выехать за границу. СМИ сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в киевском офисе бизнесмена.

По данным медиа, причина обыска — нарушения при получении права на землю на строительство коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

СМИ также пишут, что сотрудники ГБР якобы проникли в офис Concord Capital, сломав дверь, без предварительного судебного разрешения на проведение следственных действий. Также сообщается, что адвокаты Мазепы были лишены возможности участвовать в процессуальных действиях.

Задержание Игоря Мазепы Фото: Нацполиция Задержание Игоря Мазепы Фото: Нацполиция

В полиции уточнили, что участниками преступного сговора были более двадцати человек, каждый из которых имел четко определенную роль. В ноябре прошлого года восемь фигурантов уже получили подозрения.

По данным следствия, упомянутые лица незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". В их числе оказались основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица и сотрудники областного управления Госгеокадастра.

Правоохранители подчеркнули, что таким образом более 7 гектаров земли водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно переданы из государственной собственности в частную, предположительно для садоводства. Захваченные участки продавались крупным застройщикам, которые строили на них коттеджные поселки вместо обещанных садов.

Напомним, 19 января советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, почему сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом в деле с закупками для ВСУ, не могли ранее задержать.