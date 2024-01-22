Впервые за 50 лет: оккупанты отключили воду во всем Севастополе

Т.н. "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что местные "власти" решили объявить вторник 23 января и среду 24 января выходными днями.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными осадками во временно оккупированном Севастополе (Крым) произошло отключение водоснабжения в городе. Местные "власти" приняли решение объявить выходными будние дни во вторник и среду, 23 и 24 января соответственно. Об этом сообщает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Ситуацию с водоснабжением в Севастополе местный эксперт объясняет наличием интенсивных осадков в виде снегопада, а также быстрого потепления, произошедшего буквально за сутки. После таяния снега произошел "резкий приток грязной воды с гор в реку Черную", что привело к подъему уровня грунтовых вод.

"Показатели были превышены почти сотни раз. Подобная естественная ситуация была в Севастополе в последний раз в 70-х годах", — рассказывает он.

По словам представителя оккупационной "администрации" Севастополя, на обработку грязной воды уходит больше времени, и местные жители уже столкнулись с отсутствием воды.

По словам Развожаева, водоснабжения в городе не будет до 9 утра вторника, 23 января. После этого воду включат в два часа. Далее отключения планируются уже к вечеру стада, 24 января.

Пост Михаила Развожаева

Напомним, 30 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинскому подполью удалось разведать штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Также 30 ноября партизаны рассказали, что украинские военные уничтожили позицию российской противовоздушной обороны в Скадовске Херсонской области. Деталей ликвидации ПВО неизвестны, однако в подполье заявили об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и двух оккупантов.