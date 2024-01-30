Помогли неравнодушные граждане: Львовщина первой в Украине завершила декоммунизацию, – ОВА

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник.

Львовская область стала первой в Украине, которая полностью завершила процесс декоммунизации. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По словам чиновника, в Лопатинской общине был демонтирован последний советский памятник. При этом за прошедший 2023 год в Львовской области демонтировали 312 советских памятников.

"Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации", — заявил Козицкий.

Руководитель ОВА подчеркнул, что на демонтаж памятников не тратились бюджетные средства.

"Ни копейки из областного бюджета на свержение этих "истуканов" не тратили. Убрать их помогли неравнодушные местные жители", — написал глава ОВА.

Декоммунизация в Украине

С начала 2015 года Украина проводит процесс декоммунизации с целью искоренения коммунистической идеологии и символов в общественной жизни страны и переосмысления исторического наследия. В ходе данной инициативы был принят ряд нормативно-правовых актов, включая закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В рамках декоммунизации в Украине были демонтированы тысячи советских памятников, переименованы сотни улиц и топонимов.

Напомним, в сентябре 2023 года в рамках декоммунизации в Киеве демонтировали советскую символику и убрали аннотационную доску на русском языке с обелиска "Город-герой Киев".

Ранее, 1 августа, со щита монумента "Родина-мать" демонтировали советский герб. По словам временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева, символ СССР оставят в музее истории Украины. Утром 6 августа на щит установили тризуб. Фокус публиковал фото обновленной "Родины-мать".