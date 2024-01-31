"Вынуждены были взять кредит": Князев рассказал, кто внес за него залог (видео)

По словам адвоката экс-главы Верховного суда Владимира Клочкова, сразу после освобождения его подзащитный планирует заняться своим здоровьем и подготовкой к рассмотрению дела.

За бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева внесли залог его друзья. Об этом сказал его адвокат Владимир Клочков в комментарии порталу "Укринформ" 31 января.

"В связи с ухудшением здоровья и невозможностью поддерживать его в СИЗО адвокаты Князева попросили (внести) средства у его друзей, и они внесли этот залог", — заявил Клочков.

Адвокат также сообщил, что сразу после выхода из СИЗО экс-глава Верховного суда собирается заняться своим здоровьем и подготовкой к рассмотрению дела, которое начнется 1 марта.

В свою очередь Князев в комментарии "Стране" заявил, что для внесения залога были использованы кредитные средства. Он также сообщил о намерении отправиться в больницу.

"Мои адвокаты и мои родственники вынуждены были взять кредит, для того чтобы внести за меня залог в связи с ухудшением состояния моего здоровья и невозможности лечиться в СИЗО", — сказал Князев.

Дело Князева: что известно

Напомним, 16 мая нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ задержало главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке около 2,7 миллиона долларов. По его словам, по делу Князева прошли обыски у 18 судей Верховного Суда.

В тот же день судьи Верховного суда поддержали досрочное прекращение полномочий Князева. За это решение проголосовали 140 судей из 142.

НАБУ и САМ 3 октября заявили о завершении расследование в отношении Князева. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным следствия, экс-глава суда помог предпринимателю с решением в его пользу, за что получил через адвоката крупную сумму денег.

Сам Князев во время заседания Апелляционной палаты заявил, что все деньги, которые были найдены сотрудниками спецслужб у него дома и в рабочем кабинете, принадлежат одной семье бизнесменов, его друзьям.

Изначальная сумма залога составляла 107,3 миллиона гривен, однако суд уменьшал ее несколько раз. По итогу 31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 миллиона гривен. По данным СМИ, средства мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку его все активы арестовали. Защита Князева в декабре отметила, что семья может внести максимум 10 миллионов гривен.