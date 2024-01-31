Лицензии не нужны: в Украине разработают реестр производителей конопли, — Минагрополитики

В Украине должны легализовать медицинский каннабис. Пока законопроект находится на подписи у президента, в Минагрополитики уже начали работу над новым реестром.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ. Об этом 31 января сообщил первый заместитель министра Тарас Высоцкий во время круглого стола, как передала пресс-служба.

Сейчас на подписи у президента Владимира Зеленского находится закон "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности". В то же время Минагрополитики работает над проектом приказа о создании реестра производителей технической конопли и проектом постановления Правительства о регламенте отбора проб для анализа содержания наркотических веществ.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения", — рассказал Высоцкий.

Чиновник отметил, что проект приказа обнародуют для общественного обсуждения. Он подчеркнул, что закон об обороте технической конопли — это толчок для реализации большого потенциала выращивания этого растения в Украине. Документ изменит подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

В Минагрополитики напомнили, что законопроект о регулировании оборота конопли был принят в декабре 2023 года. Цель нового закона — расширить доступ больных к необходимому лечению и создать условия для научных исследований.

"Лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах", — добавили в министерстве.

Напомним, 22 декабря подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса блокировала партия "Батьківщина". Юлия Тимошенко призвала не принимать изменение, потому что это якобы навредит детям. Она называла закон "прямой опасностью".

Однако 16 января депутаты Верховной рады разблокировали подписание законопроекта о каннабисе.