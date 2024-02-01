За "заведомую ложь": в Аргентине задержали предпринимателя РФ, который владел Львовским автозаводом

Правоохранительные органы три года искали россиянина, который пытался сохранить собственность в Украине. В итоге его отыскали за 13 тыс. километров от имущества.

Гражданин РФ Игорь Чуркин задержан в Аргентине по представлению украинских правоохранителей. Мужчина является основным подозреваемым по делу о банкротстве завода во Львове. В частности фигурант стремился сохранить имущество в Украине, поэтому обвинил банк в рейдерстве. О деталях дела, которое началось до полномасштабного вторжения, в 2004 году, и продолжается до сих пор, рассказала пресс-служба ГБР.

В сообщении пресс-службы указано, что задержание произошло благодаря доказательствам, собранным ГБР против Игоря Чуркина. Чуркин был владельцем предприятия "Львовские автобусные заводы" и, чтобы поддержать его работу, взял кредит в государственном банке. Займ не отдал, а потратил по своему усмотрению. После этого компания была признана банкротом, а имущество выставили на государственный аукцион. Чтобы задержать продажу, россиянин нанял специального человека, который подал заявление с фиктивными обвинениями. Украинские правоохранители выяснили, что на самом деле произошло, поэтому Чуркина наконец задержали за 13 тыс. км от Украины, в Республике Аргентина.

Мужчину подозревают по ст. 383 Уголовного кодекса — за заведомо ложное сообщение в Нацполицию. Возможное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Отметим, на портале ГБР не сообщили, начали ли процедуру экстрадиции беглого россиянина.

Дело ГБР — детали расследования в отношении "Львовского автозавода"

Отметим, на портале "Судебный репортер" объяснили, что в деле фигурируют две компании из Львова: первая — ЗАО"Львовский автомобильный завод", вторая — ООО "Львовские автобусные заводы". События начались в 2004 году — тогда первая компания заняла 4,5 млн долл. у государственного банка "Укрэксимбанк". В 2006 году за предприятие поручилась вторая компания.

В 2014 году автомобильный завод признали банкротом — задолжал банку 59 млн грн. В 2021 году имущество завода выложили на портал "Прозорро", чтобы найти ему нового владельца. Именно в этот момент Игорь Чуркин нанял гражданина, имя которого не указывается, чтобы он пошел в полицию и продиктовал фиктивному директору ООО "Львовские автобусные заводы" заявление с обвинением. В заявлении указывалось, что якобы "Укрэксимбанк" планировал осуществить рейдерский захват предприятия. 8 февраля этот директор был признан виновным по подозрению в даче ложных показаний.

Напоминаем, 1 февраля журналисты "Громадського" рассказали некоторые детали дела Игоря Гринкевича. В частности, объяснили, что ГБР не может добраться до двух квартир, владелицей которых указана художница Соня Морозюк. Накануне стало известно рассмотрение дела экс-сотрудника Минобороны Украины Александра Лиева: за него пришел поручиться шоумен Александр Педан.