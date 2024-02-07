Скандал с Bihus.Іnfo: глава СБУ встретился с послами G7 и пообещал защищать свободу слова
Василий Малюк рассказал представителям "Большой семерки" об увольнении руководителя Департамента защиты национальной государственности и переформатировании работы определенных подразделений ведомства.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию с прослушиванием команды Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения демократии в деятельности СБУ. Об этом сообщили на странице Службы безопасности в Facebook.
Уволили руководителя ДЗНД
По информации в заметке, Малюк рассказал послам о готовности Службы безопасности защищать свободу слова и предоставил им ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo"
Также глава СБУ рассказал о принятых кадровых решениях, в частности об увольнении руководителя Департамента защиты национальной государственности и переформатировании работы тех подразделений ДЗНД, которые "требуют изменений и усиления".
"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ", — подчеркнул Малюк.
Кроме того, глава Службы безопасности отметил высокий уровень взаимодействия с партнерскими спецслужбами.
"Война продолжается, перед нами стоят очередные испытания. Служба безопасности готовит проведение новых спецопераций. И, надеюсь, они будут успешными", — отметил Малюк.
Обсудили вопросы взаимодействия
Как отмечают в СБУ, Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия и демократического развития Украины во время войны против российских оккупантов.
Кроме того, глава Службы безопасности рассказал иностранным партнерам о том, какой вклад СБУ делает в защиту Украины, противодействуя внешним и внутренним врагам. В частности, говорили о:
- впечатление Крымского моста;
- вытеснение РФ из Черного моря с помощью собственных уникальных разработок надводных дронов;
- уничтожение вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК;
- и другие спецоперации, "меняющие картину войны".
"За почти 2 года полномасштабной войны более 930 наших бойцов получили государственные награды, среди них — 12 Героев Украины. Бойцы СБУ уничтожили российской бронетехники стоимостью более чем на 1 млрд долларов, уничтожили более 500 танков. Также мы разоблачили 47 агентурных сетей врага за год. Все цифры говорят сами за себя", — отметил Малюк.
Кто присутствовал на встрече
"Большую семерку" на соответствующей встрече в Киеве, которую инициировала СБУ, представляли послы из разных стран, в частности:
- Пьер Франческо Дзадзо (Италия);
- Гаэль Вейсьер (Франция);
- Мартин Йегер (Германия);
- Наталка Цмоц (Канада);
- Кунинори Мацуда (Япония);
- а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания);
- исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США);
- Азиер Сантиллан (представитель ЕС в Украине).
Напомним, депутаты 6 февраля приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины (СБУ) в Верховную Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Василий Малюк подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений.
Также 6 февраля Офис генерального прокурора Украины поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование в деле о слежке за командой Bihus.Іnfо.