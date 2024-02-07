Скандал с Bihus.Іnfo: глава СБУ встретился с послами G7 и пообещал защищать свободу слова

Василий Малюк рассказал представителям "Большой семерки" об увольнении руководителя Департамента защиты национальной государственности и переформатировании работы определенных подразделений ведомства.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию с прослушиванием команды Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения демократии в деятельности СБУ. Об этом сообщили на странице Службы безопасности в Facebook.

Уволили руководителя ДЗНД

По информации в заметке, Малюк рассказал послам о готовности Службы безопасности защищать свободу слова и предоставил им ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo"

Также глава СБУ рассказал о принятых кадровых решениях, в частности об увольнении руководителя Департамента защиты национальной государственности и переформатировании работы тех подразделений ДЗНД, которые "требуют изменений и усиления".

"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ", — подчеркнул Малюк.

Кроме того, глава Службы безопасности отметил высокий уровень взаимодействия с партнерскими спецслужбами.

"Война продолжается, перед нами стоят очередные испытания. Служба безопасности готовит проведение новых спецопераций. И, надеюсь, они будут успешными", — отметил Малюк.

Обсудили вопросы взаимодействия

Как отмечают в СБУ, Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия и демократического развития Украины во время войны против российских оккупантов.

Кроме того, глава Службы безопасности рассказал иностранным партнерам о том, какой вклад СБУ делает в защиту Украины, противодействуя внешним и внутренним врагам. В частности, говорили о:

впечатление Крымского моста;

вытеснение РФ из Черного моря с помощью собственных уникальных разработок надводных дронов;

уничтожение вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК;

и другие спецоперации, "меняющие картину войны".

"За почти 2 года полномасштабной войны более 930 наших бойцов получили государственные награды, среди них — 12 Героев Украины. Бойцы СБУ уничтожили российской бронетехники стоимостью более чем на 1 млрд долларов, уничтожили более 500 танков. Также мы разоблачили 47 агентурных сетей врага за год. Все цифры говорят сами за себя", — отметил Малюк.

Встреча с послами G7 в Киеве 7 февраля

Кто присутствовал на встрече

"Большую семерку" на соответствующей встрече в Киеве, которую инициировала СБУ, представляли послы из разных стран, в частности:

Пьер Франческо Дзадзо (Италия);

Гаэль Вейсьер (Франция);

Мартин Йегер (Германия);

Наталка Цмоц (Канада);

Кунинори Мацуда (Япония);

а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания);

исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США);

Азиер Сантиллан (представитель ЕС в Украине).

Напомним, депутаты 6 февраля приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины (СБУ) в Верховную Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Василий Малюк подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений.

Также 6 февраля Офис генерального прокурора Украины поручил следователям ГБР осуществлять досудебное расследование в деле о слежке за командой Bihus.Іnfо.