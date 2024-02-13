Россия хочет продать похищенную из Украины картину Айвазовского, которую Интерпол объявил в розыск

По словам экс-заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, еще в 2014 году оккупанты незаконно передали 52 полотна в Симферопольский художественный музей. Он отметил, что страна-агрессор открыто пренебрегает международным правом.

Россияне намерены выставить на аукцион картину украинского художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь". В 2014 году ее среди более полусотни полотен незаконно передали в Симферопольский художественный музей в начале российской оккупации Крыма. Об этом сообщил экс-заместитель генерального прокурора, бывший прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в X (бывший Twitter).

"Эта картина была среди 52 полотен, которые были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей в Крыму", — говорится в сообщении.

По словам Мамедова, еще в 2017 году по представлению прокуратуры Крыма Интерпол объявил эти 52 картины, в том числе и "Лунную ночь", в международный розыск.

"Таким образом РФ открыто пренебрегает международным правом, ведь согласно Конвенции ЮНЕСКО 1970 года — вывоз культурных ценностей и передача права собственности является запрещенной", — подчеркнул он.

Россияне и ворованные артефакты: что известно

Напомним, 24 октября Служба безопасности Украины совместно с БЭБ и полицией Королевства Испании нейтрализовала транснациональную преступную группировку, которая нелегально вывезла из Украины изделия скифского золота для продажи в странах Европейского Союза.

27 ноября в Национальном музее истории Украины сообщили, что "Скифское золото" вернули в Украину после десяти лет судебных процессов в Нидерландах.

28 ноября в СБУ показали первые фотографии коллекции "Скифского золота", которая вернулась в Украину после почти 10-летнего спора с Россией.