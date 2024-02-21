В возвращение украинских территорий стали верить меньше украинцев, — опрос

Согласно опросу КМИС, 65% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. Еще в мае 2022 года в такой сценарий верили 71% украинцев.

Абсолютное большинство украинцев после почти двух лет полномасштабного вторжения сохраняет оптимизм. По состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев в целом верили в победу Украины, в частности, из них 60% безусловно были убеждены в этом. Лишь 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился с 5 по 10 февраля.

Показатель оптимизма несколько снизился, говорят социологи, ведь в мае 2022 года тех, кто верит в победу было 95%, и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

При этом украинцы более сдержанны в отношении оценки текущей ситуации. 24% опрошенных считают, что ситуация на поле боя в эти недели складывается в пользу Украины, 15% — в пользу России. При этом почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.

Опрос КМИС Фото: скриншот

Наиболее реалистичный исход войны

Кроме того, социологи спрашивали у украинцев, какой исход войны они считают наиболее реалистичным.

В КМИС отметили, что по сравнению с маем 2022 года стало немного меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности, но все равно пока подавляющее большинство украинцев — 65% — верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым (в частности, 14% верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России). Тогда как в мае 2023 года верили в восстановление целостности — 71%.

В то же время с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

Опрос КМИС Фото: скриншот

Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну

Согласно результатам опроса, 73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (плюс 3% готовы терпеть еще достаточно долго — год). При этом с мая 2022 года ситуация не меняется — в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, в декабре 2023 года — 73%.

Вместе с этим 3% готовы терпеть еще полгода, а всего несколько месяцев — 18%.

Опрос КМИС Фото: скриншот

Открытость к переговорному завершению войны

В то же время, отмечают социологи, украинцы остаются открытыми к переговорному процессу. В мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны (правда, надо обратить внимание, что в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках).

В то же время с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года стало меньше тех, кто считает, что Россию победы можно победить только военным путем.

Общественные настроения украинцев проходят своеобразные "эмоциональные качели", считает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. По его словам, если анализировать только первый год вторжения, то можно увидеть практически непоколебимый оптимизм в сверхсложных условиях. Если взяться за анализ только второго года вторжения, то заметно снижение оптимизма, рост уныния и готовности к уступкам из-за несбывшихся ожиданий, неуверенной позиции союзников.

Напомним, только 10% европейцев верят в победу Украины. Согласно обнародованному 21 февраля опросу YouGov, во всех европейских странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют почти 37% респондентов, является то, что война закончится "компромиссным урегулированием".

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что в Украине увеличивается количество граждан, готовых на территориальные уступки для достижения мира. С начала мая 2023 года заметно вырос интерес к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и далее до 19% в декабре.