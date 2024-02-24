"Украинцы были слишком сильными": как Байден, Шольц, Макрон поддержали Украину во вторую годовщину великой войны

Одной из первых 24 февраля 2024 года в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме нее, столицу должны посетить премьеры Канады, Италии, Бельгии, Великобритании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Украину в день второй годовщины полномасштабного российского вторжения. Об этом она сообщила на своей странице в X (ранее — Twitter).

"В Киеве отметить вторую годовщину войны России против Украины. И отметить чрезвычайную стойкость украинского народа. Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец не станет свободной", — отметила фон дер Ляйен, показав свое фото на столичном вокзале.

Урсула фон дер Ляйен

Кроме главы Еврокомиссии, как известно, в Украину также прибыли премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который с первых дней большой войны был одним из самых активных политиков, которые поддерживали публично нашу страну.

Кроме физического присутствия, некоторые европейские политические лидеры выразили свою поддержку Украине в сети. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон поделился фото девочки, которая несет сине-желтый флаг, ступая по танкам.

"Два года войны. Избитая и в синяках, но все еще стоит. Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша преданность ее стороне не пошатнется", — отметил глава государства.

Напомним, Украина получит французские дроны-камикадзе.

Эммануэль Макрон выразил поддержку Украине

Тем временем немецкий канцлер Олаф Шольц поделился снимком, на котором развеваются флаги Германии, Украины и Евросоюза.

"Украина выстоит, потому что Украина — сильная и мужественная, и потому что она имеет друзей в Европе и повсюду в мире. Мы гордимся тем, что принадлежим к числу ее друзей — сегодня и в нашем общем европейском будущем", — написал Шольц.

Недавно Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставления Украине ракет Taurus, несмотря на длительные колебания. Теперь окончательное решение за их канцлером.

Олаф Шольц выразил поддержку Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выразил поддержку украинцам, которые отстаивают свою свободу.

"Завтра исполняется два года с тех пор, как Владимир Путин решил начать неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину. Отстаивать украинскую свободу и демократию важно, как никогда. Как я сказал в Киеве несколько недель назад, безопасность каждого из нас зависит от этого", — написал британский политик.

Украина и Великобритания в начале 2024 года заключили "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности.

Риши Сунак выразил поддержку Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который прибыл в Украину на 24 февраля 2024 года, заявил, что поддержка их страны непоколебима и однозначна.

"Почти два года назад Путин выбрал войну и вторгся в Украину — развязав неописуемое насилие и жестокость над украинским народом. Через два года хочу объяснить одну вещь: поддержка Украины Канадой продолжает быть непоколебимой и однозначной. Slava Ukraini!" — обратился Трюдо.

Джастин Трюдо выразил поддержку Украине

Американский президент Джо Байден поделился архивным видео своего визита в Украину на первую годовщину великого вторжения.

"Через год после того, как я приземлился в Киеве, Украина все еще стоит. Когда Путин приказал своим танкам ехать в Украину, он думал, что мир перевернется. Но украинцы были слишком сильными. Наша коалиция тоже объединена. А демократия слишком долговечна. Давайте продолжать доказывать, что он не прав", — написал Байден.

Джо Байден выразил поддержку Украине

А за день до 24 февраля 2024 года в Украину прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она с Владимиром Зеленским посетила Лычаковское кладбище во Львове, почтив память павших украинцев, которые отдали свои жизни за независимость Украины и ее будущее.

В частности, между странами был подписан договор о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Украину 23 февраля 2024 года

Напомним, Украина за день до второй годовщины полномасштабного вторжения сбила российский самолет А-50У над Азовским морем.

Также Фокус писал об оружии, которое обещали и которое передали Украине за два года большой войны.