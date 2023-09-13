"Большие успехи": Урсула фон дер Ляйен оценила путь Украины в ЕС (видео)

В Еврокомиссии уверены в будущем Украины в Европейском Союзе и считают, что пришло время, чтобы по достоинству оценить решимость Украины.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла больших успехов на пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте.

"Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что путь присоединения к Евросоюзу является нелегким. Кроме этого, он основывается на определенных заслугах, требует упорного труда и лидерства. В свою очередь Еврокомиссия всегда будет отстаивать этот принцип.

Урсула фон дер Ляйен уверена, что будущее Украины в Европейском Союзе, который сможет функционировать с более чем 30 государствами. По ее словам, пришло время, чтобы по достоинству оценить решимость Украины.

Кроме этого, она добавила, что Еврокомиссия предложила предоставить в течение четырех лет еще 50 миллиардов евро на инвестиции и реформы в Украине, которые помогут восстановить "современную и процветающую страну".

Напомним, 13 сентября СМИ сообщили, что Урсула фон дер Ляйен считает, что Украину и Молдову нужно принять в Европейский Союз. Это нужно для того, чтобы эти страны не оказались под влиянием государств, которые не разделяют европейских ценностей.

Решение о возможном вступлении Украины в ЕС лидеры должны принять в декабре. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан может ветировать этот процесс из-за вопроса прав этнических меньшинств. 12 сентября вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о необходимости переговоров между Киевом, Венгрией и Румынией. Ведь эти страны могут выступить против вступления Украины в ЕС из-за языкового вопроса. Румыния и Венгрия выдвигают определенные требования и предостережения относительно прав своих этнических меньшинств в Украине.

В марте 2023 года группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, борьба с коррупцией которых является "глобально неудовлетворительной". В отчете мониторингового органа говорилось о том, что Украина выполнила 15 из 31 рекомендации.