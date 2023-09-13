"Великі успіхи": Урсула фон дер Ляєн оцінила шлях України до ЄС (відео)

У Єврокомісії впевнені в майбутньому України в Європейському Союзі та вважають, що настав час, аби гідно оцінити рішучість України.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це вона повідомила під час виступу в Європарламенті.

"Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що шлях приєднання до Євросоюзу є нелегким. Крім цього, він ґрунтується на певних заслугах, вимагає наполегливої праці та лідерства. Своєю чергою Єврокомісія завжди відстоюватиме цей принцип.

Урсула фон дер Ляєн впевнена, що майбутнє України в Європейському Союзі, який зможе функціонувати з більш ніж 30 державами. З її слів, настав час, аби гідно оцінити рішучість України.

Крім цього, вона додала, що Єврокомісія запропонувала надати протягом чотирьох років ще 50 мільярдів євро на інвестиції та реформи в Україні, які допоможуть відновити "сучасну та процвітаючу країну".

Нагадаємо, 13 вересня ЗМІ повідомили, що Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україну та Молдову потрібно прийняти в Європейський Союз. Це потрібно для того, аби ці країни не опинилися під впливом держав, які не поділяють європейських цінностей.

Рішення про можливий вступ України до ЄС лідери повинні ухвалити в грудні. Проте угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може ветувати цей процес через питання прав етнічних меншин. 12 вересня віцепрем'єр-міністриня Ольга Стефанішина повідомила про необхідність переговорів між Києвом, Угорщиною та Румунією. Адже ці країни можуть виступити проти вступу України до ЄС через мовне питання. Румунія та Угорщина висувають певні вимоги та застереження щодо прав своїх етнічних меншин в Україні.

У березні 2023 року група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) викреслила Україну зі списку країн, боротьба з корупцією яких є "глобально незадовільною". У звіті моніторингового органу йшлося про те, що Україна виконала 15 із 31 рекомендації.