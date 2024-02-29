На Тернопольщине мужчина с эпилепсией умер после визита в ТЦК: люди протестуют (фото)

Мужчину пригласили обновить военно-учетные данные в Бучачский ТЦК. После этого он умер, а его семья подозревает убийство. В полиции уверяют, что следов насилия не было.

Жители города Бучач и окрестных сел на Тернопольщине обвиняют работников ТЦК в насилии над мужчиной, больного эпилепсией. Граждане вышли на стихийный митинг к военкомату, требуя расследования и объяснений. Кадры встречи военкома и толпы местных опубликовали в Telegram-канале "Новости Тернополь 20 минут".

Первые видео стихийного митинга появились в сети в 16:06. Указывается, что люди "собираются на протесты". Согласно заявлению мэра Бучача Виталия Фреяка, из села, в котором проживал мужчина, приехало около 50 человек. Он заверил, что пообщается с ними, поговорив сперва с работниками ТЦК.

На записях с места событий слышно, как военкома обвиняют в умышленном убийстве. Между тем военные объясняют, что насилия не было и они не используют принуждение для мобилизации. Кроме того, стоит помнить, что идет война: если некому будет воевать, то придут россияне.

Заметим, видео с места протестов начали распространять в соцсетях. В частности, в соцсети X их публикует аккаунт с именем "Актуальная правда", наполненный другими аналогичными ситуациями из украинской жизни. Событие комментируется фразами о "карательных отрядах диктатора".

Около 18:47 журналисты сообщили, что протест затих — люди разошлись по домам.

Смерть в ТЦК — что произошло

Как сообщили журналисты тернопольского информационного портала, мужчина умер в Бучачской больнице утром 29 февраля. Указываются его инициалы — И.М., а также имя — Игорь, без фамилии. О чрезвычайной ситуации медийщикам рассказала его сестра Надежда Безпалюк.

По словам женщины, Игорю — 49 лет, он проживает в селе неподалеку от Бучача, страдает алкоголизмом и эпилепсией. За время войны несколько раз лежал в больнице, где ему оказывали неотложную помощь в связи с обострением болезни.

Мужчина позвонил ей 25 февраля и объяснил, что его задержали работники ТЦК и отвезли в Бучач для прохождения военно-врачебной комиссии. Он пробыл в заведении более суток, при этом уверял, что "к нему никто не подходил". После этого, 27 февраля, выяснилось, что у него случился эпилептический приступ и его отвезли в больницу. Состояние мужчины стабилизировали, но утром 29 февраля он все же умер.

Женщина объяснила журналистам, что скучает по брату и хотела бы разобраться, что на самом деле произошло. Согласно предварительным данным, у мужчины обнаружили синяки на теле, сломанные ребра и поэтому возникло подозрение, что его могли избить работники ТЦК.

На сегодня нет фотографий, которые подтверждали бы травмы на теле умершего.

Какова реакция власти и правоохранителей и события в Бучаче

ГУ Национальной полиции Тернопольской области опубликовало официальное объяснение по ситуации. В объяснении указывается, что около 7 утра 29 февраля полицию вызвали дежурный врач Бучачской больницы. Со слов медиков, с территории роты охраны ТЦК привезли мужчину с "приступом судорог анамнез эпилепсия". Пациент умер, а на его теле не обнаружили никаких повреждений.

Появился также комментарий начальник тернопольской полиции Сергей Зюбаненко. Чиновник заявил, что зарегистрировано досудебное расследование инцидента в ТЦК. Ориентировочная статья — ч. 1 ст. 115: подозрение на умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Также он заверил, что опросят всех свидетелей, а тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Смерть в ТЦК — заявление полиции Тернопольщины Фото: Скриншот

Позже стало известно, что событием в Бучаче будет заниматься Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и Государственное бюро расследования.

На странице Facebook Тернопольского областного ТЦК и СП комментариев относительно событий в Бучаче пока нет.

Отметим, 6 февраля инцидент, связанный с ТЦК, произошел в селе Космач в Ивано-Франковской области. Толпа местных жительниц заподозрила женщину с ребенком в сотрудничестве с военкомами: она якобы "наводила" на мужчин, которых принудительно мобилизуют. Женщину избили, ребенок получил сотрясение мозга. Позже выяснилось, что граждане получили СМС-сообщение, в котором их предупредили об угрозе: тогда они и решили напасть на незнакомку.

Напоминаем, западные СМИ получили документы из РФ, в которых говорилось о массированной кампании по дезинформации, организованную российскими спецслужбами. Одно из направлений дезинформации — дискредитация военных и украинской власти.