В Украине значительно возросло число женщин, которым подарили машину: в СМИ назвали причину (фото)

Журналисты допускают, что мужчины начали массово переписывать свои машины на жен из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих существенные ограничения в распоряжении движимым имуществом для уклонистов.

В Украине за последний год резко возросло количество перерегистраций автомобилей по договорам дарения — в 2,3 раза. Среди одаренных — много женщин, сообщает сайт расследований NGL.media.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, которые фиксируют все эти процессы ежемесячно в реестре данных о транспортных средствах и их владельцах.

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По анализу журналистов, если обычно ежемесячно случаев перерегистрации через процедуру дарения было около 200, то с лета 2023 года количество таких операций начало расти.

"В декабре количество таких договоров было почти 500, в январе — превысило 1000, в феврале — достигло почти 1300 договоров", — приводит цифры издание.

Кроме того, как отмечают журналисты, среди владельцев автомобилей после перерегистрации достаточно весомой стала доля женщин. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составляло 175 против 110, в ноябре — 157 против 144, в декабре — уже 361 против 114.

"А в январе этого года это соотношение возросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", — акцентируют журналисты.

Среди автомобилей, которые в последние месяцы дарили женщинам чаще всего, — преимущественно автомобили 2007-2018 годов выпуска, а самыми популярными моделями были Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Новых автомобилей 2022-2023 годов выпуска всего восемь десятков.

"Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны", — констатируют в издании.

Журналисты высказали такую гипотезу: украинские мужчины начали массово переписывать свои машины на жен из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих существенные ограничения в распоряжении движимым имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Однако журналисты считают такие поступки действиями на упреждение, потому что ни один из таких законопроектов пока не стал законом.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал в законопроекте о мобилизации блокировку счетов уклонистов.

Напомним, 1 марта член оборонного комитета Федор Вениславский предположил, что штрафы за уклонение от мобилизации могут вырасти.