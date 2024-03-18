Вблизи Днепра перевернулась переполненная маршрутка, пять погибших (фото, видео)

Водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter не справился с управлением. Впоследствии транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

В Днепропетровской области на трассе в Новомосковском районе в результате аварии с маршрутным такси погибли пять человек, еще 12 пассажиров и водитель получили травмы. Подробности сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

ДТП произошло 17 марта около 12:20. Водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter не справился с управлением. Впоследствии транспортное средство выехало за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся.

По информации "9 канала", погибли трое мужчин — 34, 45 и 48 лет и две женщины — 33 и 48 лет.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителя микроавтобуса задержали.

Фото: Национальная полиция

ДТП в Украине

На территории Львовской области 13 марта рейсовый автобус пытался избежать столкновения и перевернулся. Водителю рейсового автобуса "Эталон" все же не удалось предотвратить столкновение с транспортным средством Volkswagen Phaeton. Водитель легковушки скрылся с места аварии. В результате столкновения пострадали 16 человек. ДТП произошло в селе Прилбичи Яворивского района.

Водитель автомобиля ВАЗ 2109 27 февраля протаранил автомобиль эвакуации с павшими военными. С управлением на дороге не справился 21-летний житель одного из сел Золочевского района. Он выехал на полосу встречного движения где и было совершено столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин. На месте аварии смертельные травмы получили водитель легковушки и его пассажир.

Вблизи украинской столицы в декабре в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три женщины. В результате столкновения с грузовиком легковой автомобиль выбросило с трассы на встречную полосу, где он протаранил автобус "Рута".

Напомним, 2 декабря в центре Киева нетрезвый водитель устроил смертельную аварию. Два автомобиля марок Renault и Toyota столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента на месте ДТП погибли два человека, а подозреваемого виновника аварии задержали.