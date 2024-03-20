"За" 300 нардепов: украинцы могут получить право пользоваться оружием во время войны (фото)

Законопроект по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с оружием прошел первое чтение. Он предлагает разрешить гражданским гражданам хранить некоторое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Украинцы смогут легально хранить найденное оружие во время войны. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении 20 марта. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

По информации заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, законопроект в первом чтении поддержали 300 депутатов, "против" — один.

Фото: МВС

Изменения, которые предлагаются законопроектом

Законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием №9538 предлагают разрешить гражданскому лицу задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему, владеть и пользоваться ими для отпора и сдерживания ВС РФ в течение военного положения.

Взамен МВД должен установить порядок декларирования оружия и боеприпасов к нему.

Проект обязывает упорядочить правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскими гражданами, которые участвуют в сдерживании агрессии РФ или других стран, и порядок хранения, учета, реализации и утилизации задекларированного оружия.

Какое огнестрельное оружие подлежит декларированию

Речь идет о:

нарезное огнестрельное оружие калибра не более 12,7 мм;

гладкоствольное огнестрельное оружие не более 23 мм;

боеприпасы к оружию.

Однако гражданские лица, которые задекларировали вооружение, не могут передавать его другим людям.

Какое оружие запрещено декларировать

Не подлежит декларированию оружие и боеприпасы, которые принадлежат:

военнослужащим МВД;

ВСУ;

военным формированиям;

правоохранительным и разведывательным органам;

органам специального назначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты, оборонно-промышленного комплекса.

Добавим, что законопроект №9538 зарегистрировали в Верховной Раде 28 июля 2023 года.

Напомним, в августе 2023 года в МВД заявили, что в Украине увеличилось количество граждан, владеющих огнестрельным оружием из-за войны. В частности, незаконное оружие регулярно выявляли сотрудники Нацполиции, Госпогранслужбы.

22 января глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что во время войны у украинцев не будут забирать оружие, полученное в начале полномасштабного вторжения. По его словам, люди с оружием чувствуют себя спокойнее, увереннее и безопаснее.