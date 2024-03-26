Умер Герой Украины, профессор и академик НАН Игорь Юхновский

Игорь Юхновский был народным депутатом Украины I–IV созывов. В 1991 он баллотировался в президенты Украины. Обладатель большого количества государственных наград и орденов.

Во Львове умер Герой Украины, профессор, академик Национальной академии наук, доктор физико-математических наук Игорь Юхновский. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Печальная новость. Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим впоследствии", — написал он.

Садовый не рассказал никаких подробностей о смерти Юхновского.

Андрей Садовый Фото: Скриншот

Кто такой Игорь Юхновский

Игорь Рафаилович Юхновский — это украинский физик-теоретик, общественный и политический деятель. Был народным депутатом Украины I–IV созывов, почетный гражданин Львова. В 2005 году получил звание Героя Украины.

Юхновский родился в 1925 году. Воевал во Второй мировой войне, принимал участие в освобождении Львова от немецких захватчиков в 1944 году. В 1991 был кандидатом в Президенты Украины. Обладатель большого количества государственных наград и орденов.

Напомним, 21 марта стало известно, что умер 95-летний портной Мартин Гринфилд, который был родом из Украины. Он одевал самых известных людей США.

Также 19 марта сообщалось, что умер известный спортивный журналист Василий Уткин. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Его дважды реанимировали, однако кровообращение остановилось, и мужчина умер.