Во всем виноват борщ: в Японии Клопотенко отказали в открытии ресторана украинской кухни

Ресторатор отметил, что ситуация является "прекрасным примером глубины российской пропаганды", поэтому надо работать над популяризацией украинской кухни в мире.

В Японии отказали шеф-повару и ресторатору Евгению Клопотенко в открытии украинского ресторана из-за борща, поскольку считают это блюдо русским. Об этом он написал в Instagram.

Он сообщил, что вел переговоры об открытии украинского заведения в Японии, но те ему отказали.

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И тут на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: "распространено мнение, что борщ — это русское блюдо". Понятно, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что вменяемые японцы, к счастью, исторически являются русофобами", — написал Клопотенко.

Ресторатор подчеркнул, что ситуация является "прекрасным примером глубины российской пропаганды".

"Нет, эта ситуация не уменьшает масштаб наших стараний. Она лишь означает, что надо работать еще упорнее над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире. Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что упорства украинцам хватает", — подытожил шеф-повар.

В июле 2022 года украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что в октябре 2020 года Минкульт сообщил, что культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Ранее Фокус писал, что известный повар Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща и пришел к неожиданному выводу: классического рецепта борща не существует.