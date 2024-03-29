Последствия обстрелов: в 7 областях Украины введены графики отключения света (карта)

В "Укрэнерго" заявили, что основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны

В семи областях Украины введены графики отключения электроэнергии из-за обстрелов Россией украинских городов. Об этом вечером 29 марта сообщили в "Укрэнерго".

Сообщается, что на период вечернего максимума потребления также ограничения в Сумской, Полтавской и Донецкой областях.

Кроме того, в Укрэнерго заявили, что аварийные отключения уже использованы в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.

"Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции", — сказано в сообщении.

Также в "Укрэнерго" заявили, что ограничения энергоснабжения в Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Потребителей в других регионах также просим потреблять электроэнергию бережливо", — отметили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине Фото: Укрэнерго

Отключение света в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 29 марта состоялось заседание Ставки главнокомандующего, во время которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью ракетной атаки россиян этой ночью были Каневская и Днепровская ГЭС.

Также 27 марта энергетики предупредили о проблемах со светом летом. По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам.