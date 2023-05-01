Кадровый голод: как в России борются с дефицитом работников в ОПК

В РФ работать на оборонку уже отправляют студентов, вскоре к ним присоединятся безработные и вахтовики. Россиян, которые боятся попасть на фронт, заманивают отсрочкой от мобилизации.

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий студентов-бюджетников после окончания учебы работать три года по распределению. В пояснительной записке говорится, что закон позволит решить кадровую проблему на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщают российские СМИ.

Депутаты из Татарстана, являющиеся авторами законопроекта объясняют, что это якобы облегчит молодым специалистам трудоустройство без опыта, а также ликвидирует дефицит кадров, с которым столкнулись в ОПК.

Отмечается, что выпускники вузов должны будут проработать на предприятии не менее трех лет по завершении обучения. В случае отказа от принудительного трудоустройства, студент должен компенсировать государству расходы на свое обучение. Распределением выпускников на оборонные заводы должны заняться специальные комиссии, созданные на базе университетов.

Стоит отметить, что распределение для выпускников вузов было обязательным в СССР. Молодой специалист должен был отработать по распределению три года и только после этого имел право сменить место работы по собственному желанию.

Студентов уже отправили на заводы

15 марта губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалился, что в регионе к работе на оборонных предприятиях уже привлекли более 600 студентов.

"Провели совещание с руководством оборонных предприятий по вопросу обеспечения кадрами. (…) Только учащихся и студентов на этих заводах уже более 600 человек", – написал он и добавил, что студентов на заводах будет больше.

Кроме того, на заводы ОПК собираются отправить безработных, состоящих на учете и вахтовиков.

По словам заместителя губернатора области по экономической политике Владимира Архипова власти региона также добавили 1200 бюджетных мест в колледжах для промышленных специальностей. Вся образовательная программа для студентов-промышленников была обновлена под запросы курганских оборонных предприятий.

Делать снаряды, чтобы не попасть на передовую

Еще один способ справиться с нехваткой сотрудников на предприятиях ОПК нашел губернатор Чувашии Олег Николаев. 5 апреля он предложил работу на оборонном заводе в течение пяти лет включить в список вариантов для прохождения альтернативной гражданской службы.

Вторым вариантом чиновник назвал предоставление отсрочки от призыва выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений на предприятиях ОПК по специальности сроком на три года.

По словам Николаева, в 2022 году количество предприятий ОПК в республики выросло с 7 до 47, а работают на них почти 26 тысяч человек. Сейчас на заводах открыты 1772 вакансии, причем 1369 из них — это рабочие профессии.

Напомним, 29 апреля в российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы", производящего артиллерийские и реактивные системы залпового огня. В тушении пожара были задействованы 37 спасателей и 10 единиц спецтехники.

В июне 2022 года некоторые предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. На фоне возросшей потребности Минобороны РФ и силовых структур заводы ОПК подключили резервные мощности, а также задействовали дополнительные технические и людские ресурсы.