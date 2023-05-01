"Cломалось и не сработало": Резников усомнился в мощи ядерного оружия России

Большинство ядерных боеголовок, которые Украина отдала РФ, были непригодны еще в 1997 году. Россияне хотели испытать носители ядерного оружия в день приезда Джо Байдена в Киев, но ничего не получилось, сказал украинский министр обороны.

Угрозы России вызывают большие сомнения, ведь никто не знает, насколько боеспособно ее ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая в прямом эфире единого телемарафона.

"Никто не знает, в каком состоянии находится российское ядерное оружие, последнее испытание проводилось в 1998 году на полигоне в Казахстане", — сказал министр.

Большинство ядерных боеголовок и их носители, которые Украина отдала россиянам после распада СССР, оказались непригодными в 1997 году.

"Дальше они могли сделать апгрейд и продлить срок годности, но формально он истек еще тогда. Производителем многих составляющих были украинские заводы, мы им уже не помогаем", — добавил Резников.

В день приезда в Киев президента США Джо Байдена армия России запланировала испытание носителей ядерного оружия с целью запугивания, но оно провалилось.

"Оно сломалось и не сработало. Путину пришлось менять текст выступления. Там должен быть мощный сигнал Западу, а его не было. Я бы не преувеличивал их возможности", – резюмировал глава Минобороны.

Напомним, что главный российский пропагандист Владимир Соловьев требовал ударить ядерным оружием по "центрам принятия решений" в Украине до планируемого контрнаступления ВСУ.

Намеки на применение ядерного оружия в войне с Украиной озвучивал и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, враги России понимают только "язык силы".

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 апреля предположила, что ВСУ способны испытать ядерную бомбу.