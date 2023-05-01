"Финишная прямая": Резников назвал три ключевых условия для начала контрнаступления ВСУ

Главы Минобороны Украины выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление будет удачным, так как для этого много чего сделано.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался об ожидаемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины, заявив, что оно должно быть тщательно спланировано и продумано. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона 1 мая.

По словам главы украинского оборонного ведомства, контрнаступление ВСУ зависит от трех ключевых факторов.

Первой составляющей успеха на поле боя является накопление достаточного количества необходимого оружия.

Вторым фактором министр назвал качественную подготовку личного состава украинской армии. Он отметил, что каждый военнослужащий должен получить соответствующую подготовку и хорошо знать план на своем уровне.

Последнее условие, о котором упомянул Резников, заключается в беспрерывном обеспечении и восстановлении всего, что необходимо украинским военнослужащим. Речь идет о боеприпасах, амуниции, топливе, одежде и прочих вещах.

Как отметил глава Минобороны Украины, одной из ключевых тем является обслуживание и обеспечение техники. По его словам, на сегодняшний день уже сформировано три линии обслуживания и ремонта.

"Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, Главкому и его команде будет понятно, как, где и когда", — заключил Алексей Резников.

Напомним, что 1 мая Алексей Резников также заявил, что угрозы РФ вызывают большие сомнения, ведь никто не знает, в каком состоянии находится российский ядерный арсенал. Министр указал на то, что последнее испытание ядерного оружия РФ проводилось в 1998 году.

Алексей Резников также объяснил, что союзники Украины не передают ВСУ современные истребители, потому что "это самая дорогая история". При этом он выразил уверенность в том, что в конечном итоге Киев все же получит самолеты.

Ранее, 28 апреля, Алексей Резников заявил, что Киев начнет диалог с Москвой исключительно для того, чтобы обсудить капитуляцию и выплаты репараций Украине.