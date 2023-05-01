Каждый угол может таить опасность: ВСУ тренируются штурмовать городскую застройку (фото)

Современная война, по словам командующего ОС ВСУ, требует отработки навыков, противодействия вражескому воздушному десанту и ведения эффективных боев с российскими ДРГ в урбанизированной местности.

Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как украинские воины тренируются воевать в городской застройке. Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Условия современной войны и боев в Бахмуте требуют от нас учиться вести боевые действия, противодействовать воздушному десанту противника, а также уничтожать разведывательно диверсионные группы в урбанизированной местности. Штурмовать противника в урбанизированной местности достаточно сложно. Каждый угол или перекресток может скрывать в себе опасность", — написал Наев.

Главнокомандующий ОС ВСУ рассказал, что во время тактической подготовки бойцы тренируются обнаруживать позиции противника, определять наблюдательные посты, огневые точки, а также места расположения вражеской живой силы.

"В частности, в условном населенном пункте учим, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы. Отрабатываем эвакуацию раненого с линии огня и оказание ему медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ проходят подготовку в Великобритании. Работу по подготовке украинских защитников проводят инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской. Они организуют соответствующие занятия по отработке разных методик передвижения личного состава в составе подразделения. Особое внимание уделяется обороне и действиям в наступлении. Украинские военные получают знания для выполнения боевых задач на территории населенных пунктов и в застройке.

11 апреля первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал фото тренировки украинских морских пехотинцев. Морпехи получают навыки для оперативной реакции на разные ситуации. Они тренируются не менее 2–3 раз в неделю, все их действия доведены до автоматизма.