"Я преследую интерес Польши": Дуда объяснил, чем важна победа Украины для Европы

По мнению политика, благодаря добрососедству поляков, проявленному к украинцам, его страна завоевала авторитет на международной арене.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что военная поддержка Польшей Украины прежде всего преследует интересы его страны. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 2 мая.

Лидер Варшавы отметил, что он заинтересован в том, чтобы Украины одержала победу над страной-агрессором, именно поэтому он передает Киеву вооружение.

"Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков мы завоевали авторитет на международной арене", — написал Дуда.

Напомним, 5 апреля президент Польши Анджей Дуда во время встречи с лидером Украины в Варшаве наградил Владимира Зеленского высшей государственной наградой страны – орденом Белого Орла.

В тот же день Дуда на совместной пресс-конференции объявил, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29, четыре истребителя уже в процессе, а еще шесть МиГ-29 будут скоро отправлены в поддержку Киева.

Также, 17 апреля, во время встречи с итальянским президентом Серджио Матареллой, Дуда отметил, что в случае победы России над Украиной, Кремль будет стремиться расширить свое господство над странами восточной части Европы, и не исключено, что может произойти нападение на другое европейское государство.