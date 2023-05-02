"Не распространяйте фейки": в Павлограде опровергли наличие химической опасности в городе

OSINT-аналитики, ссылаясь на статью в СМИ от 2020 года, предположили, что из-за ракетного топлива из баллистических ракет городу Павлоград и 4 областям грозит техногенно-экологическая катастрофа в случае его взрыва из-за негодности.

Местные власти Павлограда опровергли наличие химической опасности из-за ракетного удара российских войск в ночь на 1 мая. Об этом сообщает Павлоградский исполнительный комитет в Телеграме.

В заявлении исполнительного комитета заявили, что ракетный удар 1 мая не приведет к экологической катастрофе.

"Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике", — заявили в местных властях.

Там призывали не распространять фейки, а также не игнорировать дальнейшие сигналы воздушной тревоги.

Заявление Павлоградского исполкома

Добавим, что OSINT-аналитики GeoConfirmed заявили, что ракетный удар по Павлограду мог коснуться состава с токсичным ракетным топливом. Они установили место, куда попали российские ракеты и утверждают, что попадание было по территории Павлоградского химического завода, а не по ЗРК С-300, как утверждают пропагандисты РФ.

Однако угроза заключается в том, что по заявлениям OSINT-аналитиков, на территории предприятия хранится более 1 800 тонн ракетного топлива, срок годности которого истек еще 20 лет назад. Ссылаются в своем утверждении об опасности для экологии аналитики на статью BBC 24 января 2020 года. Тогда гендиректор химзавода Леонид Шиман выражал обеспокоенность, что остатки баллистических ракет могут повлечь за собой техногенно-экологическую катастрофу в 4 областях.

Напомним, 1 мая в Днепропетровской ОВА заявили, что количество пострадавших людей увеличилось до 34 человек, среди которых есть дети.

Ночью 1 мая российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Военные воздушного командования "Восход" сбили семь ракет, но были и попадания в Павлоградском районе.