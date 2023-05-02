"Жест доброй воли": Резников убежден, что Россия скоро заявит о техногенной катастрофе

По мнению министра обороны, российское общество все сложнее убеждать в успехе "спецоперации". Кремлю придется сместить общественное внимание на борьбу с катаклизмом — к которой привлекут российских солдат.

Поражения на поле боя могут привести Россию к озвучиванию очередного "жеста доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы. Об этом заявил 2 мая министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников считает, что сейчас Кремль ищет варианты разных сценариев, каким образом донести и оправдать внутри своего общества успехи украинской армии, например, обыграть "жест доброй воли", который будет преподнесен в виде борьбы с неким катаклизмом.

"Если понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: "Надо, наверное, заканчивать СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "вновь прибывшие" территории", — отметил министр обороны.

При этом Резников отметил, что очередной успех ВСУ ожидаем, и это создает для России проблему, как "подавать" эту информацию народу.

"У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и так называемая "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее… Это не мой прогноз, а размышление, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России", — отметил глава оборонного ведомства.

Резников предположил, что в ближайшем будущем в России могут объявить о катастрофе, произошедшей с какой-нибудь электростанцией, гидроэлектростанцией или АЭС, которая будет чревата рисками для местного населения и потребует немедленного вмешательства правительства и аккумуляции ресурсов, в том числе военных, внутри страны.

"И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть, им придется озвучить "жест доброй воли" под видом некоего катаклизма на территории РФ", — подытожил он.

Напомним, 1 мая министр обороны заявил, что западные страны не спешат с поставками F-16 в Украину, потому что такую авиацию понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и бомбами, а это очень дорого.

Также Резников назвал три главных фактора для успешного контрнаступления украинской армии и выразил убеждение, что будущая операция ВСУ будет удачной.