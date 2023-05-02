Санкции и отсутствие техконтроля: почему ни одна ракета РФ не может называться высокоточной

Антирекорд отклонения от цели российских ракет Х-22 составляет 2 километра. По словам Александра Коваленко, даже у условно высокоточных ракет РФ этот показатель может достигать 100 метров и более.

Ни одна российская ракета не может называться высокоточной. О том, как и почему сложилась такая ситуация, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Про точность Х-22 уже все наслышаны и о том, что в Украине эти ракеты установили антирекорд отклонения от цели до 2-х км. К тому же, отказы двигателей у них регулярны", – написал он.

Однако, по мнению Коваленко, война в Украине показала, что точность даже условно высокоточных российских ракет "изрядно хромает". Он отмечает, что при заявленном отклонении от цели 5-15 метров, по факту этот показатель может составлять до 100 метров и более. В худшую сторону на точность ракет также повлияли санкции, поскольку Россия стала использовать для производства контрабандную электронику.

"На сегодняшний день ни одна российская ракета не может называться высокоточной. При этом в России полностью упразднен технический контроль продукции. Ракету после производства не подвергают полной проверке всех узлов и систем, а сразу же отправляют в места размещения БК", – пишет обозреватель.

Он привел пример, когда АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имело возможность в течение февраля выдавать до 1 КРМБ "Калибр" в сутки, в разной степени готовности. То есть практически готовый продукт, но ожидавший доукомплектации.

"АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (Королев, Московская обл.) в феврале смогло закрыть план на изготовление 20 ракет Х-38М и Х-31ПМ. При этом, продукция сразу же была передана подразделениям ВКС РФ для применения, без прохождения технического контроля", – рассказывает Коваленко.

По его словам, российские ракеты и ранее неоднократно демонстрировали свою дефективность. Так, в ночь на 7 июля 2022 года жители Белгорода засняли, как пролетающая над городом ракета ОТРК "Искандер", выпущенная ВС РФ в направлении Харькова, сдетонировала в воздухе и рухнула за городом.

Военно-политический обозреватель отметил, что такие случаи происходят регулярно. Ракеты, запускаемые из РФ в сторону Украины, часто падали на российской территории, нередко в городах и селах. По его словам, это касается абсолютно всех типов ракет.

"Количество же зафиксированных инцидентов с падением российских ракет на территории России возросло с конца 2022-го. То есть, тот самый период, когда ракетной продукции произведенной в 2022-м становилось все больше, а в 2023-м она практически вся таковая", – говорится в статье.

По мнению Александра Коваленко, все вышеизложенное лишь подтверждает низкое качество, как технического так технологического исполнения продукции, которое влечет за собой не только несоответствие заявленным характеристикам, но и критическую ненадежность узлов и агрегатов. А последствиями являются участившиеся случаи, когда россияне обстреливают сами себя.

Напомним, 20 апреля сверхзвуковой военный самолет Су-34 из Москвы сбросил авиабомбу на Белгород, российский город с населением почти 350 000 человек, расположенный примерно в 40 километрах от границы с Украиной. Бомба вызвала мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека, а в городе образовалась воронка глубиной 20 метров.

По мнению бывшего эксперта правительства США по вопросам авиации доктора Алана Дила, опубликованному 26 апреля в издании Express, причиной случайной бомбардировки российского Белгорода ВКС РФ стала плохая подготовка летчиков, вызванная недостаточным количеством тренировок.