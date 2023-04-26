Угроза жизни 350 000 человек: эксперт назвал причину, по которой РФ бомбила собственный город

Бомба вызвала мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека, а в городе образовалась воронка глубиной 20 метров. В Москве инцидент объяснили "нештатным сходом авиационного боеприпаса".

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Плохая подготовка летчиков ВС РФ, вероятно, стала причиной случайной бомбардировки российского Белгорода вечером 20 апреля, в результате которой по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом бывший эксперт правительства США по вопросам авиации доктор Алан Дил рассказал изданию Express.

По словам эксперта, плохая подготовка пилотов является одной из унизительных причин странного маневра, когда российский самолет случайно отбомбился по своей же территории. Но самым удивительным аспектом этого инцидента, с точки зрения Алана Дила, было то, что Россия признала, что это произошло.

Как российская авиация бомбила Белгород

20 апреля сверхзвуковой военный самолет Су-34 из Москвы сбросил авиабомбу на Белгород, российский город с населением почти 350 000 человек, расположенный примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

Бомба вызвала мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека, а в городе образовалась воронка глубиной 20 метров. Это было настолько разрушительно, что автомобиль подлетел высоко в воздух и приземлился на соседнюю крышу.

Вскоре после этого появились видеозаписи, на которых видно, как уничтожаются другие автомобили, а также бетонные сваи на улице и взорванные здания, пишет издание.

Бомба, упавшая на Белгород: Россия признала свою вину

После того как было объявлено чрезвычайное положение, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента никто не погиб, выяснилось, что за взрывом стоит сама Россия.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", – объяснили в российском оборонном ведомстве.

По словам доктора Алана Дила, это был один из самых необычных катастрофических моментов в войне России с Украиной.

Почему Россия бомбила собственный город?

Алан Дил отметил, что было несколько возможных объяснений того, почему произошла бомбардировка, в том числе — вероятные проблемы с техническим обслуживанием, эргономика кабины, координация действий экипажа, умственная усталость и нагрузка на команду.

Однако эксперт считает, что причиной инцидента стало именно недостаточное количество тренировок, проведенных российскими войсками перед тем, как подняться в небо.

"Исходя из сообщений о нехватке летных часов у российских летчиков, можно также заподозрить недостаточную квалификацию, – утверждает Дил. – Такая сокращенная нагрузка на российские вооруженные силы может негативно сказаться на их боеспособности и безопасности. Это вызывает особую тревогу из-за угроз Москвы разместить ядерное оружие на передовой в зоне боевых действий".

Алан Дил добавил, что аналогичные проблемы были связаны с недавними авиакатастрофами в России и широко задокументированы в нынешнем украинском конфликте.

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Готовность России к войне уже давно является предметом дискуссий в военных кругах, и многие утверждают, что лично Владимир Путин и Москва в целом недооценили, насколько сильной может быть Украина, при этом плохо управляя другими элементами конфликта.

Российские солдаты, взятые в плен, говорят, что они не были достаточно подготовлены во время военных учений к бою, а некоторые заявляют, что их отправили прямо на передовую.

Напомним, расследователи сообщества InformNapalm сыронизировали из-за объяснения Минобороны России по поводу "нештатного схождения авиационного боеприпаса" во время полета истребителя Су-34 над российским городом: "Украина научилась дистанционно сбрасывать бомбы с российских самолетов".

20 апреля губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что гражданские жители региона подвергаются обстрелам ВСУ. Украинские военные якобы повредили более 600 энергетических объектов в Белгородской области РФ.