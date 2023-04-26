Загроза життю 350 000 людей: експерт назвав причину, через яку РФ бомбила власне місто

Бомба викликала потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше троє людей, а у місті утворилася вирва глибиною 20 метрів. У Москві інцидент пояснили "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".

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Погана підготовка льотчиків ЗС РФ, ймовірно, стала причиною випадкового бомбардування російського Бєлгорода ввечері 20 квітня, внаслідок якого щонайменше троє людей отримали поранення. Про це колишній експерт уряду США з питань авіації доктор Алан Діл розповів виданню Express.

За словами експерта, погана підготовка пілотів є однією з принизливих причин дивного маневру, коли російський літак випадково відбомбився своєю ж територією. Але найдивовижнішим аспектом цього інциденту з погляду Алана Діла було те, що Росія визнала, що це сталося.

Як російська авіація бомбила Білгород

20 квітня надзвуковий військовий літак Су-34 з Москви скинув авіабомбу на Бєлгород, російське місто з населенням майже 350 000 людей, розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Бомба викликала потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше троє людей, а у місті утворилася вирва глибиною 20 метрів. Це було настільки руйнівно, що автомобіль підлетів високо у повітря та приземлився на сусідній дах.

Незабаром після цього з'явилися відеозаписи, на яких видно, як знищуються інші автомобілі, а також бетонні палі на вулиці та підірвані будинки, пише видання.

Бомба, що впала на Бєлгород: Росія визнала свою провину

Після того, як було оголошено надзвичайний стан, а губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в результаті інциденту ніхто не загинув, з'ясувалося, що за вибухом стоїть сама Росія.

"Ввечері 20 квітня при виконанні польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", — пояснили в російському оборонному відомстві.

За словами доктора Алана Діла, це був один із найнезвичайніших катастрофічних моментів у війні Росії з Україною.

Чому Росія бомбила своє місто?

Алан Діл зазначив, що було кілька можливих пояснень того, чому відбулося бомбардування, зокрема ймовірні проблеми з технічним обслуговуванням, ергономіка кабіни, координація дій екіпажу, розумова втома та навантаження на команду.

Однак експерт вважає, що причиною інциденту стала недостатня кількість тренувань, проведених російськими військами перед тим, як піднятися в небо.

"Виходячи з повідомлень про нестачу льотних годин у російських льотчиків, можна також запідозрити недостатню кваліфікацію, — стверджує Діл. — Таке скорочене навантаження на російські збройні сили може негативно позначитися на їх боєздатності та безпеці. Це викликає особливу тривогу через загрози Москви розмістити ядерну зброю на передовій у зоні бойових дій".

Алан Діл додав, що аналогічні проблеми були пов'язані з нещодавніми авіакатастрофами в Росії та широко задокументовані у нинішньому українському конфлікті.

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Москві приготуватися. Коли українські безпілотники зʼявляться на Червоній площі

Готовність Росії до війни вже давно є предметом дискусій у військових колах, і багато хто стверджує, що особисто Володимир Путін та Москва загалом недооцінили, наскільки сильною може бути Україна, при цьому погано керуючи іншими елементами конфлікту.

Російські солдати, взяті в полон, кажуть, що вони не були підготовлені під час військових навчань до бою, а деякі заявляють, що їх відправили прямо на передову.

Нагадаємо, розслідувачі спільноти InformNapalm зіронізували через пояснення Міноборони Росії з приводу "нештатного сходження авіаційного боєприпасу" під час польоту винищувача Су-34 над російським містом: "Україна навчилася дистанційно скидати бомби з російських літаків".

20 квітня губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що громадянські жителі регіону зазнають обстрілів ЗСУ. Українські військові нібито пошкодили понад 600 енергетичних об'єктів у Бєлгородській області РФ.