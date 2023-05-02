В преддверии контрнаступления ВСУ "руководство" ЗАЭС экстренно берет отпуска, — "Энергоатом"

По словам энергетиков, из-за критической нехватки персонала на атомной электростанции, псевдоруководителей не отпускают. При этом "директор" станции Юрий Черничук сбежал в Крым еще 1 мая.

"Руководители" Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которых назначили российские оккупанты, опасаясь контрнаступления ВСУ, пытаются в срочном порядке оформить отпуска. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска", — говорится в сообщении государственной энергетической компании.

Впрочем, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена не разрешают брать отпуска. Примечательно, что впопыхах такие сотрудники просят исполнять обязанности украинских энергетиков ЗАЭС.

При этом так называемый "директор" ЗАЭС Юрий Черничук еще 1 мая покинул Энергодар. Сообщается, что коллаборант уехал во временно оккупированный Крым.

"То есть предатели, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь еще и патриотам", — добавили в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС

29 апреля в МАГАТЭ сообщили, что возле Запорожской АЭС взорвалась мина. При этом рядом оккупанты вели ракетный обстрел, а сотрудникам пришлось прятаться в укрытиях.

По данным МАГАТЭ, общее число сотрудников на ЗАЭС с контрактами Росатома сейчас составляет чуть более 3000 человек, и еще 1000 находятся в процессе утверждения. При этом около 1000 сотрудников с контрактами украинского "Энергоатома" все еще работают на станции, а другие, оставшиеся в Энергодаре, время от времени привлекаются к работе.

Также в МАГАТЭ сообщили, что станция продолжает полагаться на единственную оставшуюся функционирующую линию электропередачи в 750 киловольт для электроснабжения за пределами площадки. Резервная линия электропередачи 330 кВ, которая была повреждена 1 марта, до сих пор отключена.

Напомним, 27 апреля британские военные сообщали о том, что Вооруженные силы РФ выстраивают оборонительные позиции на территории ЗАЭС. Это стало первым признаком того, что оккупанты хотят использовать эту территорию для тактической обороны.